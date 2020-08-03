Ubi’s Dimensions 一不小心就會失足的旋轉世界解謎遊戲（iPhone, Android）
「Ubi’s Dimensions」是一款精美的 3D 立體解謎遊戲，玩家需操控一隻名為 Ubi 的生物，在各個關卡之間尋找著某個發光的物體，，
遊戲的難度不算高，玩起來挺輕鬆的，雖然轉來轉去的平台有時會讓人眼花撩亂，但最終都還是能找到該去的地方，就算不小心失足，其實會自動回到剛剛掉落前的位置，不會有其它的損失，只是心臟會漏一拍而已！XD
在遊戲中還結合了推箱子的概念，有時得推動方塊製作路徑，有時又得想辦法透過平台的轉動將擋路的方塊移除掉，也還是需要花點腦筋的唷！遊戲共有 50 個關卡，雖然可以免費下載遊玩，不過到了第 12 關時，就必須透過觀看廣告來解鎖關卡，或也可考慮付費解鎖所有關卡囉！喜歡益智解謎遊戲的朋友可以來玩看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Ubi’s Dimensions
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Uova Oy
- 官方網站：https://www.ubisdimensions.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
遊戲介面配色看起來還蠻舒服的，配樂也很好聽，在遊戲時不妨戴上耳機享受一下唷！在畫面上任一處滑動即可控制 Ubi 的前進方向；兩指滑動可移動整體場景畫面，方便觀察平台路線；三指同時點擊則可返回上一步。
讓 Ubi 找到平台上發光的物體後即可過關，關卡地圖也超美的哦！點擊亮點即可進入下一關。
在平台上遊走時，要注意看平台的邊緣，若是切平的就不可以走，一走就會像右圖那樣掉落深淵。不過有些關卡其實也要利用這個特點來找路哦！
若邊緣是像下圖這樣圓滑的狀態，就代表路線是延伸的，平台會隨著路線而轉動，Ubi 就不會因重力吸引而掉落。
部份的關卡中會出現「方塊」，有時需要它們的協助才能過關，有時它們則是出來擋路的，總之，想辦法運用或移除它們吧！
當到達第 12 關時，就必須連上網路，觀看廣告來解鎖關卡，之後的每一關都需要看廣告才能解鎖，或者也可以考慮付費解鎖囉！
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