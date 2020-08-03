Ubi’s Dimensions 一不小心就會失足的旋轉世界解謎遊戲（iPhone, Android）

「Ubi’s Dimensions」是一款精美的 3D 立體解謎遊戲，玩家需操控一隻名為 Ubi 的生物，在各個關卡之間尋找著某個發光的物體，，

不過遊戲場景建構在一個奇幻的時空當中，在這裡雖然存在著重力，但 Ubi 站著的平台卻有著可以旋轉的特性，在尋找路徑時得特別小心，否則很容易就會失足而掉落哦！

遊戲的難度不算高，玩起來挺輕鬆的，雖然轉來轉去的平台有時會讓人眼花撩亂，但最終都還是能找到該去的地方，就算不小心失足，其實會自動回到剛剛掉落前的位置，不會有其它的損失，只是心臟會漏一拍而已！XD

在遊戲中還結合了推箱子的概念，有時得推動方塊製作路徑，有時又得想辦法透過平台的轉動將擋路的方塊移除掉，也還是需要花點腦筋的唷！遊戲共有 50 個關卡，雖然可以免費下載遊玩，不過到了第 12 關時，就必須透過觀看廣告來解鎖關卡，或也可考慮付費解鎖所有關卡囉！喜歡益智解謎遊戲的朋友可以來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Ubi’s Dimensions

Ubi’s Dimensions 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Uova Oy

Uova Oy 官方網站： https://www.ubisdimensions.com/

https://www.ubisdimensions.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲介面配色看起來還蠻舒服的，配樂也很好聽，在遊戲時不妨戴上耳機享受一下唷！在畫面上任一處滑動即可控制 Ubi 的前進方向；兩指滑動可移動整體場景畫面，方便觀察平台路線；三指同時點擊則可返回上一步。

讓 Ubi 找到平台上發光的物體後即可過關，關卡地圖也超美的哦！點擊亮點即可進入下一關。

在平台上遊走時，要注意看平台的邊緣，若是切平的就不可以走，一走就會像右圖那樣掉落深淵。不過有些關卡其實也要利用這個特點來找路哦！

若邊緣是像下圖這樣圓滑的狀態，就代表路線是延伸的，平台會隨著路線而轉動，Ubi 就不會因重力吸引而掉落。

部份的關卡中會出現「方塊」，有時需要它們的協助才能過關，有時它們則是出來擋路的，總之，想辦法運用或移除它們吧！

當到達第 12 關時，就必須連上網路，觀看廣告來解鎖關卡，之後的每一關都需要看廣告才能解鎖，或者也可以考慮付費解鎖囉！