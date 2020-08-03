舒壓小程式「Sandcastles」模擬在沙灘玩沙建城堡的感覺（iPhone, iPad）

星期一又伴隨著颱風環流下大雨的上班上學日，是不是感覺特別的憂鬱呢？抓到空閒時，不妨可以打開「Sandcastles」戴上耳機來幻想一下自己正在海邊玩沙沙吧！

「Sandcastles」是一款模擬建沙堡的小程式，，

直接用手指在沙灘上隨地隨意的向上拖移就能建出一座又一座的小沙堡，過個幾秒鐘就可以聽到海浪的聲音，接著浪花就會衝上沙灘，將沙堡一個個都沖刷掉。

在背景裡可以一直聽到海浪的聲音，由遠而近，再由近至遠，反覆不斷的來回穿梭，彷彿真的待在海邊一樣，如果不想玩沙，單純當做環境音來聽也是可以的哦！除了預設的城堡造型外，程式中還有設計其它 6 款的樣式，不過那些就另外付費購買了。心情鬱悶嗎？一起來海邊玩沙吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sandcastles

Sandcastles 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Vectorpark, Inc

Vectorpark, Inc 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sandcastles」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

開啟程式後，就可以看到一片沙灘，在沙灘上任一地方向上拖曳就可以建起一座沙堡，還能左右移動讓城堡歪歪斜斜的。

若注意聽背景的聲音，就可以發現海浪就快要打上岸，接著沙灘就會被水淹蓋。

沙堡開始一個一個被沖掉消滅，海浪退去後就可以再重新建沙堡。

點擊右上角可進入沙堡選單，點擊「+」就能看到更多的沙堡造型，不過這些都要另外付費購買唷！

程式也支援橫向模式，影子的感覺好像更明顯哦！