舒壓小程式「Sandcastles」模擬在沙灘玩沙建城堡的感覺（iPhone, iPad）
星期一又伴隨著颱風環流下大雨的上班上學日，是不是感覺特別的憂鬱呢？抓到空閒時，不妨可以打開「Sandcastles」戴上耳機來幻想一下自己正在海邊玩沙沙吧！
「Sandcastles」是一款模擬建沙堡的小程式，，
在背景裡可以一直聽到海浪的聲音，由遠而近，再由近至遠，反覆不斷的來回穿梭，彷彿真的待在海邊一樣，如果不想玩沙，單純當做環境音來聽也是可以的哦！除了預設的城堡造型外，程式中還有設計其它 6 款的樣式，不過那些就另外付費購買了。心情鬱悶嗎？一起來海邊玩沙吧！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Sandcastles
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Vectorpark, Inc
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sandcastles」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
開啟程式後，就可以看到一片沙灘，在沙灘上任一地方向上拖曳就可以建起一座沙堡，還能左右移動讓城堡歪歪斜斜的。
若注意聽背景的聲音，就可以發現海浪就快要打上岸，接著沙灘就會被水淹蓋。
沙堡開始一個一個被沖掉消滅，海浪退去後就可以再重新建沙堡。
點擊右上角可進入沙堡選單，點擊「+」就能看到更多的沙堡造型，不過這些都要另外付費購買唷！
程式也支援橫向模式，影子的感覺好像更明顯哦！
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