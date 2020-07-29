壓力大時，就跟著「Online Breathing Timer」進行呼吸運動

雖然呼吸人人都會，不過你知道透過不同的呼吸方式，可以幫助情緒穩定、舒緩壓力嗎？在「Online Breathing Timer」這個網站上，，

就準備了三種不同的呼吸運動計時器，包含 4-2-4、4-7-8 與 HRV。

當覺得壓力大、情緒緊張或低落時，都可以打開這個網站，跟著畫面中的計時器，一起練習呼吸，「4-2-4」代表吸氣 4 秒、憋住氣 2 秒再吐氣 4 秒，「4-7-8」則是吸氣 4 秒、憋住氣 7 秒，然後再吐氣 8 秒，這兩種方式都可以搭配冥想來進行，有助舒緩情緒，讓身體放鬆。

而「HRV」的做法主要是要讓每分鐘的呼吸次數調整到 6 次，這部份就只有單純吸氣與吐氣的引導，據說是有幫助降低壓力與焦慮的效果，有興趣的朋友可以跟著一起做做看。

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網站名稱： Online Breathing Timer

Online Breathing Timer 網站網址：https://mindfuldevmag.com/breathing-timer/

使用方法：

開啟網站即可看到預設的 4-2-4 呼吸法，跟著畫面中計時器的指示一起吸氣、憋氣與吐氣即可。點擊文字的「4 7 8 breathing timer」與「HRV breathing timer」即可切換另外兩種呼吸法。