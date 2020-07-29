壓力大時，就跟著「Online Breathing Timer」進行呼吸運動

雖然呼吸人人都會，不過你知道透過不同的呼吸方式，可以幫助情緒穩定、舒緩壓力嗎？在「Online Breathing Timer」這個網站上，，

就準備了三種不同的呼吸運動計時器，包含 4-2-4、4-7-8 與 HRV。

當覺得壓力大、情緒緊張或低落時，都可以打開這個網站，跟著畫面中的計時器，一起練習呼吸，「4-2-4」代表吸氣 4 秒、憋住氣 2 秒再吐氣 4 秒，「4-7-8」則是吸氣 4 秒、憋住氣 7 秒，然後再吐氣 8 秒，這兩種方式都可以搭配冥想來進行，有助舒緩情緒，讓身體放鬆。

而「HRV」的做法主要是要讓每分鐘的呼吸次數調整到 6 次，這部份就只有單純吸氣與吐氣的引導，據說是有幫助降低壓力與焦慮的效果，有興趣的朋友可以跟著一起做做看。

繼續閱讀

 

使用方法：

開啟網站即可看到預設的 4-2-4 呼吸法，跟著畫面中計時器的指示一起吸氣、憋氣與吐氣即可。點擊文字的「4 7 8 breathing timer」與「HRV breathing timer」即可切換另外兩種呼吸法。

 

最後更新：07-29, 2020 下午 4:06

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板