不要亂玩天空啊～「Magic Sky Camera」就是要把天空變成動畫遊樂場！（iPhone, iPad）

大家在戶外拍照，看到天空美美的一定都會想把它拍下來，不過「Magic Sky Camera」卻要把鏡頭裡的天空，，

通通加入有趣的動畫，結合 AI 人工智慧，玩出各種有趣的照片藝術創作！

你可以利用「Magic Sky Camera」的相機來拍照，或也可以直接選取相簿中已存在的照片，只要這些照片中含有天空的部份，它都能將天空變成大畫布，可套入從 GIPHY 中搜尋的各種有趣 GIF 動圖，或者也能加入自己拍攝的影片檔，讓這些畫面都能出現在照片裡的天空中。

另外，程式也準備了一些可愛的動態貼紙、文字、Emoji 表情貼圖，這些也都可以加入到天空裡，讓你的照片看起來更奇幻唷！完成的動畫照片會以 MP4 影片格式儲存或分享，有興趣的朋友可以一起來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Magic Sky Camera

Magic Sky Camera 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Fake Artists LLC

Fake Artists LLC 官方網站： https://www.magicsky.camera/

https://www.magicsky.camera/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用（使用 GIPHY 需連網）

不需網路即可使用（使用 GIPHY 需連網） 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Magic Sky Camera」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟，點擊「tap to create」後，向左滑看完簡單的介紹，最後按下「LET’S GO!」進入拍攝畫面。

第2步 可以使用它的相機來拍攝照片，也可點入左下角開啟「相簿」選取照片。若選擇拍照，在拍照後程式就會自動辨識天空的範圍，並自動加入預設的動畫。加入的動畫都可以移動或是使用兩指縮放大小。

第3步 點擊下方的「GIF」可使用關鍵字在 GIPHY 中搜尋想要的動圖，也可以加入動態貼紙、文字或表情符號。

第4步 點擊「＋」則可選擇自己所拍攝的影片，並可進一步裁剪需要的片段。

第5步 最就可以在下方選擇儲存或分享。