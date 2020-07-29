不要亂玩天空啊～「Magic Sky Camera」就是要把天空變成動畫遊樂場！（iPhone, iPad）
大家在戶外拍照，看到天空美美的一定都會想把它拍下來，不過「Magic Sky Camera」卻要把鏡頭裡的天空，，
你可以利用「Magic Sky Camera」的相機來拍照，或也可以直接選取相簿中已存在的照片，只要這些照片中含有天空的部份，它都能將天空變成大畫布，可套入從 GIPHY 中搜尋的各種有趣 GIF 動圖，或者也能加入自己拍攝的影片檔，讓這些畫面都能出現在照片裡的天空中。
另外，程式也準備了一些可愛的動態貼紙、文字、Emoji 表情貼圖，這些也都可以加入到天空裡，讓你的照片看起來更奇幻唷！完成的動畫照片會以 MP4 影片格式儲存或分享，有興趣的朋友可以一起來玩看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Magic Sky Camera
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Fake Artists LLC
- 官方網站：https://www.magicsky.camera/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 13.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用（使用 GIPHY 需連網）
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Magic Sky Camera」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 初次開啟，點擊「tap to create」後，向左滑看完簡單的介紹，最後按下「LET’S GO!」進入拍攝畫面。
第2步 可以使用它的相機來拍攝照片，也可點入左下角開啟「相簿」選取照片。若選擇拍照，在拍照後程式就會自動辨識天空的範圍，並自動加入預設的動畫。加入的動畫都可以移動或是使用兩指縮放大小。
第3步 點擊下方的「GIF」可使用關鍵字在 GIPHY 中搜尋想要的動圖，也可以加入動態貼紙、文字或表情符號。
第4步 點擊「＋」則可選擇自己所拍攝的影片，並可進一步裁剪需要的片段。
第5步 最就可以在下方選擇儲存或分享。
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