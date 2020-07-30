「動物森友會 口袋露營廣場」繁中手遊版開放下載啦～根本是時間小偷啊！（iPhone, Android）

一直被廣告洗腦、Facebook 上也持續被朋友洗版的《集合啦！動物森友會》，在手機上終於可以玩到啦！而且還是繁體中文版，之前有先玩日版的朋友，，

也可以直接連結舊帳號，就能無痛接續玩下去，沒有預算或還是買不到 Switch 的朋友，可以先在手機上一探究竟唷！

不過手機版與 Switch 上《集合啦！動物森友會》的玩法並不一樣，手機版的遊戲名稱為「動物森友會 口袋露營廣場」，玩家們將成為露營廣場的管理員，可以設計自己專屬的露營場，並邀請其他的動物們來一起來玩。

在遊戲中將會有超過 100 名的動物登場，每位動物朋友的個性都不同，只要實現他們的願望與他們談話聊天進行互動，就能增加友好度，與動物們變成好朋友，當然也有機會在不同的地點上遇見其他的玩家並進一步成為朋友哦！

「動物森友會」的世界裡充滿著可愛又和平的氛圍，在遊戲中隨時都有機會可以獲得各種建造家具或製作衣服的材料、隨手就能撿拾水果、撲抓昆蟲、釣魚也超輕鬆，遊戲裡所需要的「鈴錢」或「葉子票券」只要透過完成任務就能取得，玩起來真的很療癒，就算不課金也可以順順的玩唷！

但請要入坑的朋友先有心理準備，一旦開始玩後，下一次頭抬起來可能是好幾個小時之後的事了 XDDD，因為有太多地方可以玩、太多東西可以點、太多動物們可以認識、太多任務要完成，也有好多的家具可以佈置、好多的衣服配件可以穿搭，雖然感覺很忙碌，但玩起來超令人興奮的啊～～～一個不小心就一直玩下去了，真是一個會吃時間的大怪獸呢！

由於遊戲裡就有很詳盡的教學解說，接下來就抓幾個遊戲畫面給大家參考，有興趣的朋友，就別猶豫快一起入坑吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 動物森友會 口袋露營廣場

動物森友會 口袋露營廣場 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Nintendo Co., Ltd.

Nintendo Co., Ltd. 官方網站： https://ac-pocketcamp.com/zh-TW

https://ac-pocketcamp.com/zh-TW 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲在一開始時就會詢問玩家是否要繼承資料，如果之前有玩日版的朋友，就可以透過連動 Nintendo Account 將遊戲紀錄搬過來唷！

若是新玩家，會先讓我們建立一個基本的角色造型，可以選擇性別、髮型、眼睛與配色，這些之後都還可以再做調整，所以在選擇時可以隨興一些不用太有壓力哦！

接著終於到達露營場，遊戲只要有新的元素、場景出現時，就會跳出如右圖的教學，完全不用擔心不會玩。

「西施惠」也是帶領玩家熟悉遊戲的重要角色，不過先告訴她名字認識一下吧！畢竟以後會一直遇到呢！

接下來，先幫露營場選個基本的主題風格，點入後可以先預覽，不喜歡的話點擊「換成別的」就可以再重選。無論最後選了什麼風格，所有的物品都還是能夠隨著遊戲的進行逐步獲得的。

透過地圖，可以到其它的地點來交朋友，透過各種的互動可以增加兩人的友好度。

動物們都會有一些願望，幫助他們完成就能獲得不錯的回禮唷！

在露營場中，有羊駝夫妻會幫助製作家具，只要有足夠的材料，就能拜託他們幫助製作，但除了材料，也需要花費「鈴錢」。

製作完成的家具，就可以擺放到露營場，慢慢將你的個人特色加入吧！

只要將露營場佈置得越來越豐富，就能邀請更多的動物朋友一起來同樂，讓你的露營場更加熱鬧、有趣與溫馨。遊戲裡還有好多好多的細節，就留給玩家們一起體驗囉！