[限時免費] 「Shake 2 Play!」只要幾個簡單手勢，手錶就能播放、切換、停止音樂！（iPhone, Apple Watch）

音樂是許多人生活中不可或缺的好夥伴，無論工作、運動、做菜、打掃、學習等任何時候，都會喜歡播放一些音樂來增加氣氛或是讓自己更專心，，

不過當想換首歌或是暫停播放時，要是手剛好在忙或不方便去點開螢幕調整的話，「Shake 2 Play!」的存在就超級方便了！

「Shake 2 Play!」是一款結合 Apple Watch 來使用的音樂控制工具，透過不同的手勢可以讓你輕鬆的控制音樂播放器，例如快速的內外轉動手錶可以開始播放音樂、讓手錶向外轉即可切換下一首，而若要停止播放則可將手錶舉起後快速的放下。

除了這三種手勢外，程式中還有支援其它的手勢控制，詳細的使用方式都可以直接查看程式裡的影片教學會更容易理解，手邊有 Apple Watch 的朋友可以下載來試試看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Shake 2 Play!
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Adnan Seddighi
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.0 以上, watchOS 3.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Shake 2 Play」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

程式畫面：

開啟程式後，點入「Tutorial」先看一下如何播放、停止與切換音樂。

 

點入就會有文字說明與影片示範，可看著影片多練習幾次，熟悉一下手勢該怎麼擺才正確。

 

下面一些其它的注意事項或是使用的小技巧裡，有提到關於 Apple Watch 上的一些使用設定，都可以再多了解唷！

 

最後更新：07-15, 2020 下午 3:46

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