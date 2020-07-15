Avatar Maker Rabbits 毛茸茸兔子頭像產生器（Android）
在網路上低調走跳的朋友們，如果不想使用自己的照片做為頭像、保留更多的神祕感，可以來看看這款以兔子為主角的「Avatar Maker Rabbits」頭像產生器！
一般的頭像產生器大多還是會以人像為主題，，
兔子頭像的製作方式與人像一樣，是透過各種不同的部位所組合出來的，包含兔子的臉型、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、身體、紋路、手勢、配件、配角、背景等，而且幾乎所有的組件都可以自由調配喜歡的顏色唷！
製作完成的頭像可保存在程式中，最多可儲存 10 個，之後可再叫出使用或重新編輯，也能透過分享的方式設定為 FB 頭像或分享至動態消息、限時動態。如果依然有選擇困難的問題，程式也有提供隨機頭像的功能可以使用，喜歡兔兔的朋友可以來參考看看哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Avatar Maker Rabbits
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Avatars Makers Factory
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Avatar Maker Rabbits」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式後可看到一隻基本的兔子（？），在下方可逐一的加入背景、修改他的外觀造型。在背景的部份，除了可使用程式提供的圖片外，點擊選單左上角的「照片」圖示，可從相簿來選取自己的照片或拍照。
決定背景後，就可以開始來調整兔子的部份。從臉型、五官、身體到配飾，全都可以一一的修改成自己想要的樣子。不過在選用時會發現部份的選項是上鎖的，若想要解鎖，需點擊上方的「Unlock all」，在 60 秒內完成配對遊戲，就可以全部解鎖了。
幾乎每一個項目都可以變換不同的顏色，接著就序組合出你心中想要的兔子模樣吧！
還可以加上可愛的翅膀或是小夥伴、配飾等。
完成後，就可以點擊右上角展開功能選單，點擊「Save avatar」將頭像的設定保存下來，最多可保存 10 個。之後可再使用「Load avatar」再將頭像叫出來使用或編輯。
點擊「Random avatar」就可以看到各種程式隨機幫我們組合的兔子造型。
點擊「Save as image」雖然會顯示圖片儲存到相簿中的訊息，但實際上卻沒有保存成功。不過我們仍可以透過「Share」，直接設置為 FB 的大頭貼，或將圖片發送到 FB 動態消息，再將圖片保存下來使用。
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