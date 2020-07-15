Avatar Maker Rabbits 毛茸茸兔子頭像產生器（Android）

在網路上低調走跳的朋友們，如果不想使用自己的照片做為頭像、保留更多的神祕感，可以來看看這款以兔子為主角的「Avatar Maker Rabbits」頭像產生器！

一般的頭像產生器大多還是會以人像為主題，，

利用各種不同的五官設計，可以去組合出具有個人特色的頭像，而這款產生器則是以兔子為主，雖然不能做出與真人相似的頭像，但組合出的兔子都超級可愛，超萌的！

兔子頭像的製作方式與人像一樣，是透過各種不同的部位所組合出來的，包含兔子的臉型、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、身體、紋路、手勢、配件、配角、背景等，而且幾乎所有的組件都可以自由調配喜歡的顏色唷！

製作完成的頭像可保存在程式中，最多可儲存 10 個，之後可再叫出使用或重新編輯，也能透過分享的方式設定為 FB 頭像或分享至動態消息、限時動態。如果依然有選擇困難的問題，程式也有提供隨機頭像的功能可以使用，喜歡兔兔的朋友可以來參考看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Avatar Maker Rabbits

Avatar Maker Rabbits 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Avatars Makers Factory

Avatars Makers Factory 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Avatar Maker Rabbits」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後可看到一隻基本的兔子（？），在下方可逐一的加入背景、修改他的外觀造型。在背景的部份，除了可使用程式提供的圖片外，點擊選單左上角的「照片」圖示，可從相簿來選取自己的照片或拍照。

決定背景後，就可以開始來調整兔子的部份。從臉型、五官、身體到配飾，全都可以一一的修改成自己想要的樣子。不過在選用時會發現部份的選項是上鎖的，若想要解鎖，需點擊上方的「Unlock all」，在 60 秒內完成配對遊戲，就可以全部解鎖了。

幾乎每一個項目都可以變換不同的顏色，接著就序組合出你心中想要的兔子模樣吧！

還可以加上可愛的翅膀或是小夥伴、配飾等。

完成後，就可以點擊右上角展開功能選單，點擊「Save avatar」將頭像的設定保存下來，最多可保存 10 個。之後可再使用「Load avatar」再將頭像叫出來使用或編輯。

點擊「Random avatar」就可以看到各種程式隨機幫我們組合的兔子造型。

點擊「Save as image」雖然會顯示圖片儲存到相簿中的訊息，但實際上卻沒有保存成功。不過我們仍可以透過「Share」，直接設置為 FB 的大頭貼，或將圖片發送到 FB 動態消息，再將圖片保存下來使用。