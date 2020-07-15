Hungry Animals 一筆畫遊戲加入可愛動物元素更有趣！（Android）

「一筆畫」遊戲是一種很簡單上手的益智解謎遊戲，從起點開始想辦法在線段不可重疊的條件下，用一筆畫來填滿整個空間，，

是很常見的遊戲類型，容易玩相對其實也容易膩，但「Hungry Animals」賦予一筆畫遊戲新的生命力，那就是加入了可愛動物的元素，讓遊戲玩起來更有樂趣唷！

玩家透過拖曳各種不同的動物，像是貓咪、狗狗、蛇、小豬、兔子等，引導動物們吃掉所有畫面上的食物就能過關，難度不算高，只要過關就可以獲得金幣獎勵，而金幣可再用來解鎖更多不同的動物。過關時，動物們的可愛叫聲也是這遊戲的一大萌點，強烈建議一定要聽一下哦！

而除了「一筆畫」的玩法外，遊戲也有提供「Flow」模式，讓多種動物一起在遊戲盤中出現，必須各自吃到自己喜歡的食物，但同樣不可互相重疊且必須將所有的遊戲盤都填滿才可過關。玩法規則都很簡單，適合喜歡偶爾動動腦玩點小遊戲的朋友來玩。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：One line – Hungry Animals
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Senior Games
  • 官方網站：https://tellmewow.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「One line」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

開啟遊戲就可以看到兩種遊戲模式，「ONE LINE」就是一筆畫，點入即可從第一關開始挑戰！

 

拖曳畫面中的貓咪就可以開始吃掉牠喜歡的小魚，將所有的小魚一筆畫吃完即可過關。

 

在首頁或關卡列表下方點擊「小貓」圖示即可進入動物列表，有開放 6 種動物可免費選用，存到足夠的金幣也可以解鎖更多不同的動物哦！

 

「FLOW」則是要讓每個動物去吃到各自喜歡的食物，但畫面中的麵包也必須通通都吃掉才可以過關。

 

最後更新：07-15, 2020 下午 4:57

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板