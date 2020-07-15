Hungry Animals 一筆畫遊戲加入可愛動物元素更有趣！（Android）
「一筆畫」遊戲是一種很簡單上手的益智解謎遊戲，從起點開始想辦法在線段不可重疊的條件下，用一筆畫來填滿整個空間，，
玩家透過拖曳各種不同的動物，像是貓咪、狗狗、蛇、小豬、兔子等，引導動物們吃掉所有畫面上的食物就能過關，難度不算高，只要過關就可以獲得金幣獎勵，而金幣可再用來解鎖更多不同的動物。過關時，動物們的可愛叫聲也是這遊戲的一大萌點，強烈建議一定要聽一下哦！
而除了「一筆畫」的玩法外，遊戲也有提供「Flow」模式，讓多種動物一起在遊戲盤中出現，必須各自吃到自己喜歡的食物，但同樣不可互相重疊且必須將所有的遊戲盤都填滿才可過關。玩法規則都很簡單，適合喜歡偶爾動動腦玩點小遊戲的朋友來玩。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：One line – Hungry Animals
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Senior Games
- 官方網站：https://tellmewow.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「One line」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
開啟遊戲就可以看到兩種遊戲模式，「ONE LINE」就是一筆畫，點入即可從第一關開始挑戰！
拖曳畫面中的貓咪就可以開始吃掉牠喜歡的小魚，將所有的小魚一筆畫吃完即可過關。
在首頁或關卡列表下方點擊「小貓」圖示即可進入動物列表，有開放 6 種動物可免費選用，存到足夠的金幣也可以解鎖更多不同的動物哦！
「FLOW」則是要讓每個動物去吃到各自喜歡的食物，但畫面中的麵包也必須通通都吃掉才可以過關。
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