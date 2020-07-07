[限時免費] IQ Test Pro Edition 用 2 種不同的智力測驗測出你的 IQ 值（iPhone, iPad）

智力測驗印象中只有以前在學校有曾經做過，後來出社會找工作也有遇過幾間公司在面試前也要求做這類的測試，不過通常做完都不會知道結果，，

你是否對自己的 IQ 值很感興趣呢？想知道自己的智商有沒有跟某人一樣 157 嗎？只要下載「IQ Test Pro Edition」在手機上就可以來快速的測試一下哦！

「IQ Test Pro Edition」其實是屬於娛樂性質的 IQ 測試 App，因為正式的智力測驗題目可是落落長的，做完一份完整的測驗需要花費不少時間，這個 App 則提供簡化版的測試題目，分為一般的 iQ TEST 與 European iQ TEST 兩組題庫，各有 39 題與 33 題。

雖然是非正式的測驗，但還是建議在進行測驗時，可以讓自己處在不受外在環境影響的空間裡，這樣測出來的結果才會更接近真實哦！有興趣的朋友可以來嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： IQ Test Pro Edition

IQ Test Pro Edition 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Santiago Romani Castroman

Santiago Romani Castroman 官方網站： http://www.diensa.com/

http://www.diensa.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「IQ Test Pro Edition」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用畫面：

點擊「PLAY」進入，可選擇要進行的測驗題組，基本上每回測驗大約需花費 40 分鐘的時間。

一般的 iQ TEST 畫面上不會有計時器，就順順的回答問題即可。每題都有 8 個答案選項，從其中選出一個認為正確的答案後，再點擊右上角的「NEXT」即可進行下一題。

題目的類型就如同一般的智力測驗，需要去思考圖案之間的關係。

完成 39 題後，就可以知道自己的智商值囉！點擊「NEXT」會詢問是否要儲存本次的證書圖片，點擊「YES」就可以在相簿中看到你的 IQ 證書了。

若選擇 European iQ TEST，一開始會有使用導覽，上方會顯示綠色的時間條，可幫助受測者注意時間，答案選項則減為 6 個，一樣在回答問題後，點擊「NEXT」即可進入下一題。

回答完 33 題後，一樣可看到自己的 IQ 值，並同樣可選擇是否要儲存證書。