Image Colorizer 利用 AI 人工智慧幫黑白照片著色

「Image Colorizer」是一款可以利用 AI 人工智慧幫黑白照片進行著色的線上工具，只要將黑白照片傳到網站上，在數秒內就能獲得一張加了顏色的照片，，

雖然顏色可能與真實有所差異，但效果是還不錯的，操作簡單而且完全免費、無浮水印。

不過接受的照片有些限制，大小需在 3000×3000、4MB 以內，支援 jpg, jpeg 以及 png 檔，照片的解析度越小，處理速度越快。對於隱私保護的部份，網站上有說明所有上傳的照片每 24 小時都會清除一次，且未經使用者許可，不會儲存任何照片或移作他用。

現在有越來越多的工具，可以簡單的幫黑白照片加上彩色，不過處理的成果還是各有差異，整體來說想把真的黑白老照片還原到當初的顏色，大概目前接觸的幾個 App 或線上服務都無法真的做到，但對於是使用相機黑白模式所拍攝的照片，還原度就比較高囉！手上若有些黑白照片，不妨就來試試看吧！

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使用方法：

第1步 開啟網站後，可直接點擊中間的方框來選取想要使用的黑白照片，或直接將黑白照片拖移入方框中。

 

第2步 接著點擊「START」，程式就會開始分析照片並進行著色。

 

第3步 著色完畢點擊「DOWNLOAD」就能在另開視窗中看到著色的結果，使用滑鼠右鍵將圖片另存回來即可。

 

最後更新：07-06, 2020 下午 6:03

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