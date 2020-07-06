「拜託了！嬰兒車」超越現實的接物遊戲（iPhone, Android）

「拜託了！嬰兒車」是一款超越現實的接物遊戲，玩家必須操控一台嬰兒車，接住各種從天而降的物品，，

從比較合理的籃球、橄欖球到香蕉、布丁、起司蛋糕等各種食物，甚至還有超巨大的飛船，全都要將它們一一接住才能過關！

玩家除了要受到各種不同物體大小的考驗外，每樣物品的形狀也會帶來程度不一的挑戰，有些關卡可能還得加速飆車追趕時速 100km 的目標，每個關卡都充滿新奇與刺激的感受唷！

關卡沒有限制挑戰次數，所以不用擔心失敗的問題，想要一次就接住是相當困難的事，反而得經過多次的嘗試，才能找出最佳的接物角度與方式哦！遊戲共有超過 100 個關卡，在完成所有的關卡後，還會有隱藏的關卡等著你來挑戰，喜歡搞怪類遊戲的朋友，快一起來試試吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 拜託了！嬰兒車

拜託了！嬰兒車 軟體語言： 簡體中文, 英文

簡體中文, 英文 開發人員： ZhaoFeng You

ZhaoFeng You 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊按鈕進入，可看到超簡單的玩法教學。點擊螢幕讓物品飛出，接著左右滑動移動嬰兒車，接住目標物品後，必須停住嬰兒車，且讓物品保持在車上才算過關。

最完美的流程就是如此，點擊、滑動、接住！

但事實可能會是……「差一點就接到了」、「哎呀好像接住了，可是沒有」……的無限循環。（攤手）

每關會噴出什麼物品都不知道，所以每一關都讓人期待啊！但也充滿挑戰唷！