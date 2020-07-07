「HANDZ」超過 320 種的 3D 手勢插圖素材，免費下載、可商用！

「HANDZ」是一個專門提供 3D 風格的手勢插圖素材網站，共有 12 種不同的手勢，像是 OK、搖滾、比讚、指向、握手等，，

以 CC0 授權下載，可免費使用於個人或商業用途。

除了包含 12 種手勢外，每種手勢又有 9 種顏色的皮膚與 3 種不同的袖子設計，顏色有黑、藍、咖、綠、紫、白、黃，還有淡一點的咖啡與暗一點的白色可選擇，無論是想要當史瑞克還是娜美人都沒問題，袖子的部份則有一般款、夾克與運動衫 3 種，可變化出超過 320 種的插圖組合唷！

所有的素材可打包下載，提供透明背景的 PNG 格式外，也包含原始的 Blender（.blend）檔，讓使用者可發揮創意做出更多不同的變化設計。有需要的朋友可以下載備用哦！

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使用方法：

第1步 開啟網站後，下方有一些說明與使用範例可以參考，如果要直接下載的話，點擊「Get the library」。

第2步 接著在右側的價格欄位中輸入「0」元，再點擊「我想要這個！」。若想給予開發者支持的話，可輸入其它自己想付出的金額。

第3步 輸入 Email 後，按下「獲取」。

第4步 會連接開啟 Dropbox 頁面，接著就可以點擊畫面上方的「下載」將手勢插圖整個打包下載回來囉！

第5步 下載回來是一個壓縮檔，解開後就可以看到原始的 Blender 檔、PNG 檔，還有包含一個 .sketch 可使用。