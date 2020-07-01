Facebook 桌面版「夜間模式」新介面試用邀請，你收到了嗎？

雖然在網路上一直看到有人分享 Facebook 桌面版介面更新的資訊，其中包含大多數人都很想要的「夜間模式」功能，但我個人是一直都沒有收到試用邀請，，

今天在電腦打開 Facebook 網頁時，終於收到邀請啦～～～不知道網友們是否已經體驗過，如果還沒，不妨跟著本文一起來看看吧！

這個新的介面除了前面提到的「夜間模式」外，還包含縮短載入時間，讓內容可以更快速的被顯示出來，另外在外觀上也做了蠻大的調整，整體視覺上感覺更加圓潤，字體的部份也有進行放大，讓使用者可以更容易找到需要的功能。

不過介面的更新就像換了一台新電腦或新手機一樣，絕對都會有一段陣痛期，需要時間來熟悉這些改變，如果真的很不習慣也沒有關係，在試用期間 Facebook 仍保留原來的經典版，隨時都能切換回之前的介面設計，並且可以回饋使用建議給 Facebook，做為未來介面調整的參考。接下來，就直接來看看新介面的模樣吧！

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網頁畫面：

如果你打開 Facebook 也看到了這個畫面，就代表你也受邀試用囉！

 

新版的介面所有的按鈕都變得圓圓的，搜尋列佔據的範圍縮小了，功能區塊也做了一些調整，大家可以與下方的原版做比較。

 

在右上角點擊展開選單，就可以看到「夜間模式」的選項，另外若不習慣使用新版，這邊也可以選擇「切換為經典版 Facebook」，即可恢復原來的介面囉！

 

這就是夜間模式下的 Facebook 介面，初使用會覺得很新奇，但我個人使用了一段時間後，其實還是會想切換回淺色模式，看白色背景好像還是比較習慣，倒是希望行動版本快點提供夜間模式，不然睡前想滑一下 FB 都覺得好傷眼啊哈哈哈哈哈哈哈哈～

 

最後更新：07-01, 2020 上午 10:42

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