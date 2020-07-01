LALAL.AI 可分割人聲與配樂的線上音頻拆分工具（自製卡拉OK）

在家想要滿足一下唱 KTV 的慾望，但是又苦無音樂伴唱嗎？快打開「LALAL.AI」這個網站，把想唱的歌檔丟入，接著只要等待一小段時間，它就能自動幫我們將人聲與配樂拆分，讓你在家想怎麼唱就怎麼唱！

「LALAL.AI」是一個透過 AI 人工智慧可將任何音樂中的人聲與配樂進行分割的線上音頻拆分工具，操作方式就如同前面所提到的那樣簡單，使用者要做的就是丟入音檔，再將拆分後的人聲與配樂各別下載回來即可，完全不需任何專業知識與技術，而且可保有一定程度的音質

網站有提供一首歌做為範例，效果的確不錯，但也有網友表示嘗試過其它複雜度更高的歌曲，獲得的結果就不如範例來得好。

我自己也試著分割一些歌曲，覺得效果蠻好的，有興趣的朋友，不妨來試試看哦！

使用方法：

第1步 開啟網站後，點擊「Select Audio File」從電腦中選取想要分割的歌曲檔案網站未註明支援的音檔格式，建議大家都可以嘗試看看

第2步 待音檔上傳後，就會開始進行拆分

第3步 拆完後就可以看到分為人聲與配樂兩個部份，可線上點擊試聽，點擊右側按鈕就能分別將檔案下載回來囉！