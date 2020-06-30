照片人像自動馬賽克工具「Auto Mask」不止遮臉，整個人都遮好遮滿！

在網路上分享照片真的要十分注意，因為一個不小心就可能會洩漏了自己或他人的隱私一般分享照片時，大多數的人都會有幫路人打上馬賽克的基本常識，但通常都只會遮臉，而忽略了其它部份。

最近因為國外的抗議活動頻繁，有網友就注意到了這個問題，雖然抗議活動的照片分享到網路上可提高他人對此活動的注目度，但相對的這些照片也能夠被用來識別出抗議者，縱使馬賽克了臉部仍存在隱私的問題，因為身體上的紋身、配飾、服裝等特徵，還是足以用來辨識

於是就有網友製作了一款名為「Auto Mask」的線上馬賽克工具，透過 AI 技術不止可以自動辨識出照片中的人臉進行遮蔽，同時也會將人物的其它部份一併遮蓋，只保留除了人物以外的畫面

此工具提供三種馬賽克模式，包含像素化、模糊化與不透明，前兩項可在套用後調整遮蔽的強度，不透明模式則可選擇要用來遮蓋的色塊顏色，以隱私度來說，不透明模式也是最高的，而模糊化則是開發者最不建議使用的，因為它最容易被還原

照片馬賽克完全免費，而且只在瀏覽器上處理，不會將照片傳送到伺服器上，也不會保存任何的照片，有需要的朋友可以嘗試看看唷！


 

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可看到開發者的一些相關說明，點擊「Click to Begin」

 

第2步 點擊「選擇檔案」將需要馬賽克的照片選入

 

第3步 接著可以選擇需要的解析度，如果原來的照片太大的話，選擇較低的解析度可獲得較快的處理速度選擇後，按下「Process Image」

 

第4步 待照片處理完畢，就可以看到遮蔽效果預設為像素化，可於下方選擇其它的馬賽克模式，也可調整遮蔽的強度

 

第5步 若選擇「Opaque Mode」不透明模式則可點入「Mask Color」，選擇其它的遮蓋顏色

 

第6步 最後按下「Save Image」就可以將照片儲存到電腦中

 

最後更新：06-30, 2020 下午 6:33

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