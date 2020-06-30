[限時免費] 猶豫不決時，打開「魔法答案」就能獲得解答！（iPhone, iPad）

「魔法答案」是一個很適合有選擇困難症狀的人使用的 App，它與《答案之書》很像，不過它只會給一些簡單的回答，，

基本上只能回答是非題，無法回答選擇題，例如你可以問它該不該穿 A 這件衣服，而不能問該穿 A 還是穿 B。

只要發問，它就會直接給你答案，可以在程式裡輸入問題，懶得輸入的話，也可以在心中默唸，接著再搖晃手機或點擊螢幕就能獲得解答。雖然只能回答是非題，不過有時答案卻不一定是很明確的，偶爾會出像是「我不能說」或是「毫無疑問」這類的回答，至於是否真的能從中 catch 到什麼，就看每個人各自的解讀了。

提供多種的版面配色與圖形可選擇，回答的語氣也有較積極的或消極的可選擇，如果沒有特別設定的話，就會將所有的答案隨機混合使用。總之，在猶豫不決的時候，可以嘗試看看當做參考囉！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 魔法答案

魔法答案 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Eddy Street Productions, LLC

Eddy Street Productions, LLC 官方網站： https://eddystreetproductions.wordpress.com/magicanswers/

https://eddystreetproductions.wordpress.com/magicanswers/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「魔法答案」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 有兩種發問方式，可點擊「？」來輸入問題，輸入後按下鍵盤上的「完成」，就能獲得答案。

第2步 直接在心中發問後，搖晃手機或點擊螢幕，也可以獲得答案。

第3步 點擊右下角的「齒輪」進入「設置」可更換版面顏色（Color）或圖形（Shape）。

第4步 點入「Which Answers？」則可以選擇答案的類型，積極、消極或兩者皆要。