超可愛的寶可夢經營遊戲「Pokémon Café Mix」與伊布一起開咖啡店吧！（iPhone, Android）

「Pokémon Café Mix」是一款集寶可夢角色於一身的模擬經營與消除遊戲，無論是店員或是顧客通通都是寶可夢！可愛童趣又繽紛華麗的畫風，讓遊戲玩起來更加療癒！

玩家在其中扮演的是店長的角色，，

另一位人類店員莉亞會帶著玩家一步步了解該如何經營咖啡店，與上門消費的寶可夢培養感情提升友好度的話，他們就會想要留下來工作，成為咖啡店的一份子。

每隻寶可夢都有各自的技能，例如小火龍最會調製飲品，布魯拿手的則是點心，而伊布雖然什麼都不會，但是他賣萌超厲害（咦？）。依據每張點單要求的料理類型來選擇拿手的寶可夢，可幫助玩家更容易過關唷！

而遊戲雖然看起來超可愛，但實際上要完成點單可是有難度的，透過「轉來轉去串聯起來」的新玩法來完成每張點單的要求，並需在指定步數內達成才可過關。隨著遊戲的進行，咖啡店將會增加更多的設備與擴張新的區域，並會有更多新奇的主題料理與飲品登場，讓遊戲玩起來更豐富有趣哦！喜歡寶可夢的朋友，快一起加入吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Pokémon Café Mix
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：The Pokemon Company
  • 官方網站：https://www.apppokemon.com/gate/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Andorid 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

由於遊戲有完整且清楚的教學，這邊就不再手把手的說明了。貼幾張遊戲畫面給大家參考，遊戲的每一個畫面都可愛到炸，尤其是有伊布的畫面～（手比愛心）

 

不過有一點很重要！那就是當玩到第 10 單時，請記得一定要去綁定帳號，因為我一開始離線玩，又沒綁帳號，結果下一次打開要玩的時候，不知為何發生錯誤，前面玩的記錄都消失了，只好再重新來一次（哭哭）。所以不想重玩的朋友，請一定要記得綁帳號哦！

到達第 10 單時，左下角會出現「護照」圖案，點開後再進入「設定」。

 

接著點擊「資料連結」。

 

再點擊「透過網路社群平台帳號連結」。（選擇「透過發行密碼連結」的話，需將一長串的 ID 與繼承密碼記錄下來，會比較麻煩。）

 

然後就可以選擇要連結 Apple、Google 或 Facebook 帳號囉！完成設定，就不用怕資料丟失或更換手機了。

 

最後更新：06-30, 2020 下午 12:24

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板