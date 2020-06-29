套上這款濾鏡，讓我們一起回到「1967 年」！（iPhone, iPad）
想要讓照片變得有型，最快的方法就是套上濾鏡效果，想要變文青、有個性還是走懷舊復古風格，，
雖然免費版本只有開放 10 種濾鏡特效可試用，但每一款濾鏡都有超過 50 種不同的變化，還是可以玩出多種不同的效果。在套用濾鏡後，部份還可調整透明度或選擇是否要加入雜訊顆粒，不需任何專業的技巧，簡單按一按就能獲得一張有復古特色的照片。
不過有網友評論表示廣告出現的有些頻繁，如果想要試用的朋友，建議可先將網路離線後再使用，就能避免此困擾囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：1967 年
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Super Basic, LLC.
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「1967年」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 可選擇拍照或由相簿選取照片。接著可視需求進行裁切各種尺寸比例，不需裁切可維持「ORIGINAL」，再點擊「NEXT」。
第2步 點擊下方的「FREE」即可看到免費濾鏡，點擊套用後，可調整透明度或是選擇加入雜訊顆粒。再次點擊所選濾鏡可更換不同的設計。
第3步 選定後，再點擊右上角的「SAVE」即可將照片儲存於相簿中，也可再進一步選擇分享方式。
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