[限時免費] Railways! 超刺激的火車管理遊戲（iPhone, Android）

「Railways!」是一款限時免費中的模擬火車管理遊戲，在遊戲裡玩家需一次控制兩列以上的火車，在不同軌道之間移動，，

載運與火車顏色相同的乘客，直到所有的火車滿載即可過關。

遊戲共有 30 個關卡，有無限模式與限時模式兩種選擇，在限時模式中，每回過關最多可獲得 3 顆星，擁有足夠的星數才能陸續解鎖新的關卡。火車可任意的拖動更換軌道，不過必須小心火車相撞之外，也要避免在更換路線時從乘客身上通過，這樣做雖然不會影響分數，但會因此減慢過關的速度唷！

越後面的關卡除了火車數量會越來越多外，軌道的設計也會越來越崎嶇，讓玩家們更難快速的更換路線。而除了可拖動調整火車路線外，單擊火車也可以讓它們暫時停止不動，有助於避免相撞，也能拉開兩列火車行進的時間差。整體來說玩法雖然不困難，但很考驗反應力，勇於挑戰的玩家們，可趁限時免費下載來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Railways!
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：InfinityGames.io
  • 官方網站：https://infinitygames.io/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

每回開啟遊戲都會有一段動畫，點擊畫面可跳過。

 

遊戲預設為簡體中文，點入「設定」可修改為其它語言。點擊「箭頭」則可開始遊戲。

 

第一次玩會從教學開始，跟著指示拖動火車，練習改變路線，接著再學習如何載運乘客。

 

完成教學後，就可以開始遊戲了！第一關需控制兩列火車，分別載運與火車同色的乘客，並需在限時內（右上角）至少獲得 1 顆星才能過關，時間結束後就會依剛剛的表現給予星數。

 

如果不小心讓兩列火車相撞，遊戲就會被迫中止，即算挑戰失敗，需重新開始。

 

後續的關卡，路線之間可能會有更多的阻礙或是更多不同的路線設計，讓玩家在調整路線上更加困難。

 

在關卡列表中，可選擇要玩的模式。預設都是限時模式，無限模式則以挑戰載客量為主，有興趣的朋友也可以玩看看哦！

 

最後更新：06-29, 2020 下午 5:04

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