「學英語」為初學者準備的英語有聲讀物（Android）

人家都說學無止盡、學海無涯，即使是再枯燥乏味的日常生活，仔細的觀察絕對都能找到值得學習的地方。對於語言的學習也是一樣的，，

再簡單的一篇文章中，也可以找出幾個新的單字來學習。

在「學英語」這個專為初學者所設計的英語有聲讀物中，就收錄了許多內容詞彙較簡單的小說、故事，全由真人錄製，有部份故事是英國腔，若平常不習慣聽英國腔的話，一開始可能會有點聽不懂，但只要多聽或是進一步搭配文字來閱讀，就能更快進入狀況哦！

小說或是故事都有情境、劇情的堆疊，加上錄製人聲語調隨著劇情起伏，聽起來生動有趣，還能讓聽眾跟著走入故事情境當中。附上的文字內容可複製，若有遇陌生的單字，就可以長按選取，複製到其它翻譯或字典 App 中查看更詳細的釋義說明。開始播放後，可關閉螢幕或跳離程式，當做背景音或睡前收聽都很不錯唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 學英語 – 故事為初學者

學英語 – 故事為初學者 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Soft Universe

Soft Universe 官方網站： https://softuniverse20.blogspot.com/

https://softuniverse20.blogspot.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上版本

Android 4.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「學英語」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

開啟程式後就可以看到故事列表，共有 100 篇故事可以選聽。點入即可開始收聽，關閉螢幕或跳離程式皆可持續播放。