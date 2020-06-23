端午連假就玩這個了！「Them Bombs」多人合作限時拆炸彈遊戲（iPhone, Android）

「Them Bombs」是一款需要兩人以上一起進行的限時拆炸彈遊戲，由一人扮演拆彈菜鳥負責拆解炸彈，另一人或多人則扮演拆彈專家，負責在遠端查看拆彈手冊在遊戲當中兩方不可互看手機螢幕，假裝是以無線電進行交談，透過各種形容、敘述、溝通，一起合作將炸彈拆除。

遊戲原本設定拆彈專家是要將拆彈手冊列印出來使用的，不過如果不方便列印，也是可以拿另一支手機或平板來查看手冊內容每回合給拆彈菜鳥的情境都不一樣，有時可能在商場、有時可能在醫院，隨著情境的不同，炸彈爆炸所造成的傷害也會不同而無論炸彈被放置在哪個場合中，都要儘可能的在限時內將炸彈成功拆除！

每次的炸彈內容也會隨機變換，所以雖然免費版本可以玩的模組比較少，但其實已經很好玩了，而且隨著扮演角色的變換，每次挑戰的心境也會不同，很適合與家人朋友一起玩哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Them Bombs

Them Bombs 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Yellow Dot

Yellow Dot 官方網站： https://thembombs.com/

https://thembombs.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲正式開始前，會有一連串的說明，可大至了解遊戲進行的方式最後會引導玩家去下載手冊的 PDF 檔，如果沒有要印或不方便印的話，直接進入下一步即可

接著就可以開始選擇角色了，負責拆炸彈的玩家，就選擇「菜鳥英雄」，另一組就選擇「拆彈專家」負責看手冊指導菜鳥來拆彈過程中，兩方不可互看手機螢幕，這很重要哦！

首先是「菜鳥英雄」的畫面，點擊「好的，我馬上幫忙！」接下任務吧！

炸彈被蓋子擋住了，快點擊「螺絲」將它們拆開

把蓋子移除後就能看到炸彈所使用的解謎模組，點擊可放大查看細節，此時就要將看到的畫面，形容給專家聽，讓專家可在手冊中找到對應的模組協助拆彈

不過在拆彈的過程中，菜鳥可能還會面臨兩種挑戰，一個是手電筒電量不足，一個則是太過緊張，讓眼睛看不清楚，當狀況來臨時，就要依著指示點擊或長按螢幕來排除

最後成功將炸彈拆除，就可以輸入自己的名字，在報紙上留名！

接著來看看「拆彈專家」的操作畫面首先要選擇所使的用設備，主要是分為手機與平板

手冊畫面預設為白底，在右側最下方可切換為暗色模式左半邊則是炸彈所可能使用到的解謎模組，就依菜鳥的描述來找出對應的模組吧！在右側還有附錄可以使用，這些全部都是拆解炸彈必需的資訊

哪個模組要怎麼拆，在手冊上都有清楚的說明，就靠你來幫助菜鳥將炸彈一步步的拆除，這需要的是雙方的默契與談話的技巧唷！最後，請切記它只是個遊戲，千萬不要玩到後來吵架啊～～～