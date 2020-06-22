最強修圖相機！Photoshop Camera 還沒拍就先幫你修好了（iPhone, Android）

要說到修圖、照片合成，大多數的人第一個想到的軟體肯定都是 Photoshop，但畢竟想要使用 Photoshop 來修圖，，

還是有一點門檻的，一般沒摸過的朋友，臨時想要拿它來修圖，幾乎是哞摳寧ㄟ代誌！

但是！只要有「Photoshop Camera」任何人都可以瞬間變身修圖大師！看到它的名字裡有「Photoshop」了嗎？不用懷疑，它就是由 Adobe 所出產的超智能相機 App，在 iOS 與 Android 雙平台皆可免費下載。

透過 AI 技術就能自動輕鬆修圖，甚至在還沒按下快門前，就已經通通先幫你修好了！無論是人像、食物還是風景都可以找到適用的濾鏡主題，部份濾鏡還有動畫特效，可在拍照後播放動畫，讓畫面可以停留在最想要的效果。所拍下的照片會先保存在 App 當中，讓使用者可再進一步手動調整至最佳狀態後，再儲存至手機相簿中使用。

濾鏡的部份除了預載的主題外，還有其它更多可手動添加的主題，初期約有多達 80 種特殊濾鏡可選用，之後每週也會持續推出新的濾鏡唷！整體操作算是十分簡單，手動調整的部份，也幾乎沒有難度，只要會使用一般的修圖 App 基本上就能輕鬆上手，簡單即可創造各種令人驚豔的照片哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Photoshop Camera
  • 軟體語言：德語,日語,法文,英語,葡萄牙文,西班牙文
  • 開發人員：Adobe Inc.
  • 官方網站：http://photoshopcamera.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 無特別說明
  • 網路需求：必須連接網路使用（濾鏡下載後可離線使用）
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

初次開啟程式，會有一些功能的介紹，點擊「Skip intro」後，向左滑可一一看完，或點擊「Skip」跳過。

 

接著需登入 Adobe ID 或使用 Facebook、Google 帳號登入，並需輸入出生年月日後，按下「完成」。

 

給予程式必須的權限後，就可以正式進入程式了。點擊左下角的圖示就能展開各種濾鏡選單。

 

在下方就可以選擇想要使用的濾鏡主題，每個主題都還有多個不同的選項可以套用，左右滑動就能切換。

 

在濾鏡選單最右側可點入「＋」，這邊可以手動新增更多其它的濾鏡主題。

 

點入濾鏡可看到相關的介紹，並有幾張範例圖可以參考，喜歡的話，就可以點擊「ADD LENS」將濾鏡下載到 App 中。

 

選定想要的濾鏡後，就可以拍下照片，之後就能點入右側的相簿，看到所拍攝的照片。

 

點入照片就可以進行簡單的編輯，可調整濾鏡效果的大小與位置、角度，若濾鏡本身有動態效果，也可以在播放後，選擇停留在喜歡的畫面。「魔法棒」能自動調整照片的各種細節。如果覺得好像還少了那麼點感覺，就可以點入「手動調整」，去微調每一個控制項。最後點擊右下角的按鈕，就能將編輯後的照片保存到手機相簿中。

 

最後更新：06-22, 2020 下午 4:49

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