image-picker 一鍵列出網頁中的所有圖片，下載超方便！（Google Chrome 擴充套件）

在逛網頁時，如果看到喜歡的圖片想要將其下載回來，大家應該都會直覺的使用滑鼠右鍵，，

將圖片另存到電腦中，不過偶爾還是會遇到有鎖右鍵功能的網頁，或是像 Instagram 這樣限制下載照片的網站，就無法簡單使用滑鼠右鍵來下載圖片。

這個時候，如果你使用的是 Google Chrome 瀏覽器，就可以考慮安裝「image-picker」這個擴充功能，它可以將任何網頁中的圖片通通列出來，無論圖片尺寸大小、格式或是它出現的位置，只要是在目前網頁裡出現的，全部都會被抓出來。

接著只要點擊想要下載的圖片，就能直接儲存到電腦中，操作超級簡單！不過比較可惜的是它一次只能下載一張，沒有提供批次選取打包下載的功能，如果想要下載多張圖片，就會比較麻煩一點，但如果是少量下載就很方便囉！有需要的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： image-picker

image-picker 軟體版本： 2.0.3

2.0.3 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 306KiB

306KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 當需要下載圖片時，就可以點擊網址列右側的「image-picker」圖示。

第3步 程式就會自動將目前網頁中所有可以找到的圖片不分大小、格式全部通通都列出來。接著點擊想要的圖片後，就可以直接保存到電腦中。