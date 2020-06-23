image-picker 一鍵列出網頁中的所有圖片，下載超方便！（Google Chrome 擴充套件）

在逛網頁時，如果看到喜歡的圖片想要將其下載回來，大家應該都會直覺的使用滑鼠右鍵，，

將圖片另存到電腦中，不過偶爾還是會遇到有鎖右鍵功能的網頁，或是像 Instagram 這樣限制下載照片的網站，就無法簡單使用滑鼠右鍵來下載圖片。

這個時候，如果你使用的是 Google Chrome 瀏覽器，就可以考慮安裝「image-picker」這個擴充功能，它可以將任何網頁中的圖片通通列出來，無論圖片尺寸大小、格式或是它出現的位置，只要是在目前網頁裡出現的，全部都會被抓出來。

接著只要點擊想要下載的圖片，就能直接儲存到電腦中，操作超級簡單！不過比較可惜的是它一次只能下載一張，沒有提供批次選取打包下載的功能，如果想要下載多張圖片，就會比較麻煩一點，但如果是少量下載就很方便囉！有需要的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：image-picker
  • 軟體版本：2.0.3
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：306KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

 

使用方法：

第1步 開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

 

第2步 當需要下載圖片時，就可以點擊網址列右側的「image-picker」圖示。

 

第3步 程式就會自動將目前網頁中所有可以找到的圖片不分大小、格式全部通通都列出來。接著點擊想要的圖片後，就可以直接保存到電腦中。

 

最後更新：06-23, 2020 下午 5:16

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