在 YouTube 看影片，常看到欲罷不能嗎？快開啟「休息」與「就寢」提醒功能！

比起一般的電視節目，許多人更喜歡上 YouTube 找影片來看，除了可以看一些自己真正感興趣的內容外，，

也不用受節目播放時間的限制，隨時想看都能看，要看多久也沒關係，但也因此經常一部接一部，看到欲罷不能，看到眼睛好累都忘了該休息或錯過了最佳的睡眠時間。

YouTube 為了大家靈魂之窗的健康與能夠有充足的睡眠時間，最近就新增了「提醒我休息一下」與「提醒我就寢時間到了」的兩項提醒功能，可以用來幫助重度使用者，避免長時間在手機上觀看影片，造成眼睛疲勞與睡眠不足的問題。

「提醒我休息一下」的分鐘數以 5 分鐘為累進單位，也可以一小時為單位做提醒設定；「提醒我就寢時間到了」則可設定一個時間區段，例如晚上 11 點至早上 7 點，並可等當下觀看的影片結束後再顯示提醒，超貼心！不會打斷看影片的樂趣唷！

目前 iOS 與 Android 兩個版本都已有提供這兩個功能選項可以用，設定的位置有些微的差異，想了解的朋友，可以繼續往下看如何設定。

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iOS 版本設定方法：

第1步 開啟 YouTube 程式後，點入右上角的「頭像」->「設定」。

第2步 在選單中就可以看到「提醒我休息一下」與「提醒我就寢時間到了」的選項。「提醒我休息一下」可以設定想要的提醒頻率；「提醒我就寢時間到了」則可設定提醒時間區段，並可勾選是否要待目前觀看的影片結束後才提醒。

Android 版本設定方法：

第1步 開啟 YouTube 程式，點擊右上角的「頭像」->「設定」。

第2步 點入「一般」後，就可以看到「提醒我休息一下」與「提醒我就寢時間到了」的選項。「提醒我休息一下」可以設定想要的提醒頻率；「提醒我就寢時間到了」則可設定提醒時間區段，並可勾選是否要待目前觀看的影片結束後才提醒。