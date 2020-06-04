[限時免費] Minimal Maze 讓你暈頭轉向的極簡迷宮遊戲（iPhone, iPad）

「Minimal Maze」是一款集合許多小型迷宮的益智遊戲，介面風格相當簡約，由粉橘色的背景加上綠色的線條所組成，，

而這些小迷宮都被限制在一個正方形的空間裡，玩家需透過左右轉動迷宮讓橘、綠兩色小方塊碰撞在一起即可過關。

在轉動迷宮的過程中，兩個小方塊會隨著轉動的斜度改變滑動的方向，而玩家要在錯縱複雜又危機重重的路徑裡，找到正確的那條路！一開始的關卡很簡單，就是單純考驗玩家找路的能力，但慢慢的就會開始加入各種新的元素。

遊戲共分為 10 個主題、90 個關卡，有些關卡需先取得「鑰匙」開啟機關門，有些關卡則有會移動「電鋸」，一被碰到就必死無疑！甚至還有重力倒置的關卡，根據不同的主題將會面臨各種不同的挑戰！所以別以為它說自己是 Minimal 就以為是什麼簡單的小遊戲，能通過所有挑戰還不頭暈的玩家才是真正的王者啊！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Minimal Maze
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：alper iskender
  • 官方網站：https://alperiskender.com/en/minimal-maze/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Minimal Maze」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊中間不斷轉動的小迷宮即可進入關卡列表。從 BASIC 的第一關開始吧！

 

第一關會有操作教學，點擊左右下角的指紋處就可以讓迷宮向左或右轉動，當迷宮的角度產生變化時，小方塊也會因為重心的改變而移動。

 

當橘、綠兩色小方塊碰撞在一起時，即可過關！

 

接著迷宮的路徑就會開始越來越複雜，並且加入越來越多的機關！每個機關該怎麼對付，只有親自先嘗試失敗的滋味後，才能逐步累積成功的經驗，不過關卡沒有生命值的限制，無論怎麼失敗都沒有關係，只要你還有努力的勇氣，就能繼續挑戰下去。

 

最後更新：06-04, 2020 下午 5:45

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

訪客留言：

One Reply to “[限時免費] Minimal Maze 讓你暈頭轉向的極簡迷宮遊戲（iPhone, iPad）”

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板