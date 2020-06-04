[限時免費] Glitty 亮粉效果編輯器，把照片變得亮晶晶！

「Glitty」是一款蠻有趣的照片編輯工具，最主要的作用就是可以在照片的局部區域加上亮粉效果，而且只要簡單的用手指塗抹即可！

預設的亮粉為金色，在塗抹完成後，還可以直接在「紋理」選單中，更換銀色、紅色、黑色、紫色、綠色、藍色等更多不同顏色的亮粉，讓你的照片更加耀眼！雖然塗上亮粉看起來好像變成平面的感覺，不過只要加點小巧思，還是可以保留一些立體感唷！在下方操作說明裡會提到如何製作，想了解的可以繼續看下去

其實「Glitty」除了亮粉效果外，還有提供大理石、自然、報紙雜誌等紋路材質，但這些都是需要付費升級成 PRO 版本才能選用，另外 PRO 版本也有提供多種混合模式與加入星光亮點功能唷！如果喜歡在照片裡加入各種閃亮亮效果的話，就可以考慮考慮。

而限時免費下載的功能就限制在加入「亮粉」的部份，效果就像下面這幾張圖，有興趣的朋友可以試用看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Glitty

Glitty 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Stan Gerards

Stan Gerards 官方網站： https://www.glitty.app/

https://www.glitty.app/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Glitty」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 初次開啟程式需先給予相機與相簿的讀取權限接著即可在相簿中選擇想要編輯的照片，也可點擊左下角的「相機」來拍照

第2步 在下方切換成「Brush」筆刷、調整筆粗後，就可以直接在照片上塗抹

第3步 可兩指斜拉放大，可以塗抹的更細緻完成後就像右圖這樣，但看起來有點太平面了，少了衣服的立體感

第4步 只要在一些關鍵的位置，用「Eraser」橡皮擦工具擦去一些筆畫，露出一點照片的原色，就可以像描邊一樣，讓衣服的輪廓顯現一些，看起來就比較立體一些了吧？

第5步 切換到「Texture」就可以更換不同的亮粉顏色

第6步 在選單上方還有其它材質的紋路，不過就都是 PRO 版本才能使用的囉！

第7步 選定亮粉顏色後，點擊右上角的「Next」可調整透明度「Blend Mode」有三種混合模式可選用（PRO 版本功能）

第8步 再次點擊「Next」可加入「Sparkle」星光亮點（PRO 版本功能）

第9步 最後點擊「Save」即可將照片儲存到相簿中，並可接續選擇各種分享方式