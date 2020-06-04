Trainglify.io 低多邊形背景圖產生器，可調整、自由度超高！

Low Poly 低多邊形是一種具有復古感的設計風格，如果想利用此類的圖片來做為桌布或為設計作品加上背景，可以透過「Trainglify.io」這個網站來快速取得各種特別的低多邊形圖片。

它是一個線上免費的低多邊形圖片產生器，，

可以透過幾個簡單設定項目，就獲得一張獨一無二的背景圖！如果有選擇困難或懶得手動調整，也只要按下「隨機」按鈕，就能讓程式給你各種不同的驚喜！

可自由調整的部份，包含圖片的尺寸大小、顏色模式、圖案強度、角度差異，並可調整圖案紋路的細緻程度，至於配色的部份，開發者有列出近 30 種的配色組合，可以直接點選套用，當然也有提供「隨機」按鈕可使用。若預設的顏色組合都不適用的話，使用者也可自行定義，可製作出更貼近需求的低多邊形背景圖哦！

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網頁畫面：

開啟網頁後，在左側的設定項目中，就可以先設定需要的圖片尺寸。所有的調整都能在右側立即看到效果。

 

「COLOR PATTERN」有漸層、火花與陰影三種類型可選擇，在下方有分別列出給大家參考。

 

還可手動調整圖案的強度、角度差異值與元件的尺寸。

 

當然，也可以按下「RANDOMIZE」讓程式給你一些驚喜。

 

左側欄再往下拉就可以看到近 30 種的顏色組合，可直接點擊使用，或是點擊「隨機」按鈕讓程式幫你選。

 

切換到「CUSTOM」再點入「＋」就可以自己手動調出想要的配色組合。還可點擊「＋」、「－」來增加或減少色塊。

 

調出喜歡的圖片後，就可以點擊「EXPORT」將圖片保存下來。

 

不過透過這個方法只能免費下載小圖，若需要高解析度的 PNG 或 SVG 檔，就需付費才能下載。BUT！但是！請看下一張。

 

若你只需要原尺寸的 PNG 檔，其實只要在圖片上多按幾次滑鼠右鍵，就可以透過「另存圖片」的方式將 PNG 大圖下載回來了。

 

最後更新：06-04, 2020 下午 12:25

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