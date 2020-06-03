九宮格紙牌接龍「Solisquare」考驗你的收牌能力（iPhone, iPad）

經典的紙牌接龍遊戲，大家應該都很熟悉了吧？不過「Solisquare」要帶給玩家們一種新的玩法，以九宮格的方式設計遊戲盤，，

並限制收牌的位置，每回合都必須想辦法將 52 張牌全數收齊才能獲勝。

以九宮格為中心的十字格子是可以收牌的位置，剩餘四個角落則是存牌位置，收牌的規則與一般的紙牌接龍是一樣的，以目標牌為基準，可連接上、下一張數字牌，例如目標牌為 4，可接 3 或 5；若是 K 則可接 A 或 Q，反過來 A 也可以接 K 或 2。

在九宮格尚有空間的時候，牌可任意移動位置，不過若空間已滿且沒有任何牌可接時，挑戰即算失敗。成功收齊所有的牌就能獲得金幣獎勵與積分，透過升級將可以解鎖更多不同的主題，而金幣則可以用來購買這些主題，讓你在遊戲時可以有更多視覺上的樂趣唷！

除了一般模式外，遊戲還有提供街機模式對戰模式可以選擇，街機模式不限牌數，可以一直玩到沒有任何牌可接為止，而對戰模式則可隨機與線上的玩家配對或透過邀請的方式與好友一起比賽看看誰可以用最短的時間將整副牌收齊！無論是一個人想打發時間或心血來潮想其他玩家挑戰競爭都很適合唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Solisquare
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：gary gogis
  • 官方網站：http://www.chainreactiongames.org/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用（對戰模式需網路連線）
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Solisquare」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

點擊「PLAY」即可進入一個新的回合。點擊九宮格中心位置可翻出新的牌，以其為中心上下左右四個位置為「收牌」位置，四個角落則是「存牌」位置。

 

點擊翻出一張新的牌後，就可以將牌移到角落放置或進行接龍收牌。

 

上方有個進度條，可幫助了解目前 52 張牌收牌的進度。由於受限於可收牌的位置與整體的可用空間，比起一般的紙牌接龍玩起來需要更深的策略佈局。

 

當翻出最後一張牌看見「YOU WIN!」時，就可贏得這回合的挑戰並獲得金幣與積分。

 

有足夠的金幣後，就可以到「DECKS」去購買已解鎖的主題。購買後，記得按下「Choose」才能選用。使用不同的主題贏得比賽還能提高主題本身的等級，可在之後為積分加乘唷！

 

「ARCADE」街機模式（左圖）沒有紙牌數的限制，可以一直玩到無牌可接為止。「BATTLE」對戰模式（右圖）需網路連線，按下「SEARCH」可選擇線上配對或邀請好友一起來玩哦！

 

最後更新：06-03, 2020 上午 11:30

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板