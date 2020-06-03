AiMi 可自訂節奏速度的動態電子音樂播放器（iPhone, iPad）

每首曲子都有自己的節奏，而每個人的心也會隨著不同情緒有獨特的步調，所以有時想要找到合拍的音樂還真不簡單，，

但若你喜歡電子音樂，也許可以來試試「AiMi」這款動態電子音樂播放器。

只要按下播放鍵，「AiMi」就能透過機器學習演算法生成獨一無二的電子音樂，提供 10 個等級的節奏速度，你可以依當下的心情來調整節奏的快慢，無論是開心的輕快節奏，或是配合憂鬱的心情來點慢節奏，它都能快速的進行調整。

如果目前的音樂不是很喜歡，只要按下「隨機」按鈕，就能立即再換一首新的給你，可以提供連續不間斷的音樂唷！不過免費版本有每天只能聽 30 分鐘的限制，且僅限個人使用，如果需要更長的播放時間，可考慮它的付費方案，想運用在商業場合則需另外與開發者聯繫取得相關的授權囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： AiMi

AiMi 軟體語言： 英文

英文 開發人員： AiMi, Inc.

AiMi, Inc. 官方網站： https://aimi.fm/

https://aimi.fm/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「AiMi」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用先點擊「Experience AiMi」，看完相關的介紹後，需使用 Apple 帳號登入。

第2步 登入後就可以看到播放器，畫面上會提示每天可免費收聽 30 分鐘，並有倒數計時器提醒。點擊下方的「播放」按鈕就可以開始享受音樂囉！

第3步 點擊「ENERGY」的位置就會出現「＋」、「－」按鈕，可加快或調慢節奏速度。如果當下的音樂不是很滿意，點擊「隨機」按鈕即可換一首新的。而透過下方左右兩側的「讚」與「倒讚」則可讓程式更了解你的喜好唷！