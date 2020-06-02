Paintr 線上共享畫布，但畫筆是手機？！

線上共享白板或畫布可以讓多人在不同的地點、使用不同的裝置，同時在同一個空間裡畫畫或討論各種事項，類似的免費線上服務有蠻多的，不過「Paintr」算是很特別的存在，因為用來操控畫筆的不是滑鼠，而是「手機」！

每張畫布都有專屬的網址，打開網頁只會看到漆黑一片，必須使用手機來讀取 QR Code 取得對應的畫筆網址後，就能開始在畫布上畫畫了畫筆的顏色可以自由調配選擇，按著手機端的「DRAW」按鈕不放就能下筆畫畫。

可支援多人同時畫畫，只要將 QR Code 或網址分享出去即可不過它沒有提供橡皮擦的功能，只能一口氣清除所有自己畫的部份，當然也可以選用「黑色」畫筆，就能產生類似橡皮擦的效果囉！

接下來很重要，那就是隔空畫畫相當考驗技術啊！雖然沒有辦法畫得多精緻，但玩個井字遊戲或是你畫我猜之類的團康遊戲還是可以的目前只能使用 Android 手機當畫筆，iOS 尚未支援有興趣的朋友可以來試試哦！

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可看到相關的說明接著點擊右上角的「Menu」就可以看到 QR Code，使用 Android 手機即可連線，或將下方「Controller」的網址分享給其他人若大家在不同的空間，那麼「Room」網址，也要一併分享給其他成員哦！

第2步 當有手機成功連線後，畫布上就會出現小圓點，每一個圓點代表一個畫筆（手機）

第3步 手機端連線後，就會顯示如下圖畫面上方的「色條」代表目前的筆色，點擊即可自由調色按著「DRAW」不放移動手機即可畫畫；「CALIBRATE」可校正位置，讓畫筆回到畫布中心位置；「CLEAR」會清空畫布

第4步 若有兩人以上連線，就會出現對應數量的圓點，可與其他成員一起畫畫唷！但要畫的好，真的不容易啊！