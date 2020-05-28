「Icon Rewind」讓你在手機上回味那些舊時代的 App 圖標

隨著智慧型手機的日新月異，裡頭的各種 App 圖標也歷經幾回合的調整才變成現在我們看到的模樣，你是否曾好奇這些 App 圖標最初設計的長相是如何？或是想回味一下舊時代的風格，，

「Icon Rewind」都可以幫助我們在手機上實現哦！

只要用手機瀏覽器開啟「Icon Rewind」網頁，就可以將一些知名的 App 圖標加到手機桌面上使用，點擊舊圖標可實際開啟主程式（前提是手機本身要有安裝該款 App），雖然需經過轉跳的過程有些小不便，但不得不說這些舊圖標真的好令人懷念啊～～～

在 iPhone 與 Android 手機上都可以使用，提供 YouTube、Instagram、Facebook、Google Maps、Amazon、Airbnb、Spotify、Slack 與 Yelp 的程式圖標，iPhone 的部份還有更多像是 Twitter、Snapchat、Netflix……等可選用，有興趣的朋友可以試試唷！

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網站名稱： Icon Rewind

Icon Rewind 網站網址：https://iconrewind.co/

iPhone 設定方式：

第1步 使用 Safari 瀏覽器開啟「Icon Rewind」網頁，就能看到可使用的舊圖標，向左滑動可看更多。

第2步 點擊想要使用的舊圖標後，頁面中有設定教學，點擊下方的「分享」功能，並找到「加入主畫面」。

第3步 點擊「新增」後，就可以在桌面上看到所加入的舊 App 圖標了，下面順便放了目前的圖標，可對比一下。點擊可開啟相關的程式，但需多一個確認的步驟。

Android 手機設定方式：

第1步 使用瀏覽器開啟「Icon Rewind」網頁，即可看到可使用的舊圖標，點選後，再點擊右上角的選單鈕。

第2步 在選單中點擊「加到主畫面」，再按下「新增」。

第3步 剛剛選擇的舊圖標就會出現的桌面上了。這邊一樣提供新舊對比給大家參考，點擊舊圖標可開啟程式，但需經過如右圖的轉跳畫面。