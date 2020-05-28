每日伸展操「Bend」只要 4 分鐘，增加身體柔軟度！（iPhone, iPad）
想要身體健健康康的，除了做有氧運動、重訓練肌肉外，每天幫身體做些伸展運動、增加柔軟度也是很重要的！
「Bend」就提供了簡單的伸展運動計劃，，
程式中規劃了四種不同的伸展單元，分別是適合早晨執行的「Wake Up」可幫助喚醒身體，迎接美好的一天；適合午間執行的「Posture Reset」透過調整姿勢來克服午後的低迷；「Full Body」可提高身體的靈活度；在晚上睡前則可利用「Sleep」來做好入睡的準備。
動作都是很簡單的，所以並沒有特別針對每個動作來詳細說明，只提供動作示範圖可參考，計時器在換動作時會有倒數秒數的音效通知，不需時刻緊盯螢幕，若程式可以加入一些輕柔的背景音樂的話就更完美了。
不過免費版本僅開放「Wake Up」單元可使用，其餘單元則需另外付費解鎖，有興趣的朋友可參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Bend — Stretch Every Day
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Bowery Digital LLC
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 13.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Bend」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 初次使用先點擊「start」後，設定自己的暱稱與想要的提醒時間。
第2步 完成設定後，就能看到單元列表，點入「Wake Up」可見動作清單，左右滑動可查看所有的動作。點擊「start」即可準備開始伸展。
第3步 倒數 3 秒後就會開始倒數計時，每個動作最後 3 秒會響鈴通知。動作之間沒有休息時間，將接續做到最後一個動作。
第4步 完成所有動作後，就可以看到一個簡單統計資訊。
第5步 在程式首頁右上角可點入設定畫面，其中「Notifications」中可分別設定早、中、晚的提醒通知時間，有需要的朋友，可到此處設定。
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