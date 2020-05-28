每日伸展操「Bend」只要 4 分鐘，增加身體柔軟度！（iPhone, iPad）

想要身體健健康康的，除了做有氧運動、重訓練肌肉外，每天幫身體做些伸展運動、增加柔軟度也是很重要的！

「Bend」就提供了簡單的伸展運動計劃，，

每天都能提醒使用者定時做些伸展運動，並可搭配計時器使用，每個動作執行 30 秒至 1 分鐘，完成整套運動最短只需要 4 分鐘，日積月累下就能給身體帶來不同的變化。

程式中規劃了四種不同的伸展單元，分別是適合早晨執行的「Wake Up」可幫助喚醒身體，迎接美好的一天；適合午間執行的「Posture Reset」透過調整姿勢來克服午後的低迷；「Full Body」可提高身體的靈活度；在晚上睡前則可利用「Sleep」來做好入睡的準備。

動作都是很簡單的，所以並沒有特別針對每個動作來詳細說明，只提供動作示範圖可參考，計時器在換動作時會有倒數秒數的音效通知，不需時刻緊盯螢幕，若程式可以加入一些輕柔的背景音樂的話就更完美了。

不過免費版本僅開放「Wake Up」單元可使用，其餘單元則需另外付費解鎖，有興趣的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Bend — Stretch Every Day

Bend — Stretch Every Day 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Bowery Digital LLC

Bowery Digital LLC 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Bend」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用先點擊「start」後，設定自己的暱稱與想要的提醒時間。

第2步 完成設定後，就能看到單元列表，點入「Wake Up」可見動作清單，左右滑動可查看所有的動作。點擊「start」即可準備開始伸展。

第3步 倒數 3 秒後就會開始倒數計時，每個動作最後 3 秒會響鈴通知。動作之間沒有休息時間，將接續做到最後一個動作。

第4步 完成所有動作後，就可以看到一個簡單統計資訊。

第5步 在程式首頁右上角可點入設定畫面，其中「Notifications」中可分別設定早、中、晚的提醒通知時間，有需要的朋友，可到此處設定。