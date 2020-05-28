超過 4,000 個 icon 圖示免費下載！「iconmonstr」主題豐富、可商用

「iconmonstr」是一個專門提供各種 icon 圖示免費下載的圖庫網站，目前已收錄的 icon 數量多達 4,496 個，而且持續不斷的更新當中。

網站有提供搜尋功能，，

可輸入想要尋找的 icon 圖示關鍵字來快速的查找，也可以透過網站的主題分類來進行篩選，包含動物、商業、概念、教育、時尚、金融、食物、健康、自然、網路……等近 30 個主題。

這些 icon 主要分為空心與實心兩種設計，每一個圖示皆有 SVG、EPS、PSD 與 PNG 格式可選擇，其中 PNG 格式還可在線上進行簡單的尺寸、顏色、背景填色樣式的編輯後，再將圖檔下載回來使用，相當貼心呢！

所有的 icon 圖示都可以免費下載，個人或商業用途都沒問題，也不需特別標註來源，只是網站並沒有提供打包下載的服務，有需要尋找小圖示時，就只能到網站上來搜尋逐一下載囉！

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網站畫面：

開啟網頁後，可選擇關鍵字搜尋或是點擊「collections」切換到主題列表。若有特別想找實心或空心的設計，可在下方點擊「Fill/Bold」或「Thin」來篩選。

若使用「Fill/Bold」或「Thin」來篩選，會將所有 icon 不分類依上傳時間由近至遠列出。

選擇「collections」則可在上方看到一些主題項目，點擊「…」可展開更多。

選擇一個主題後，還可再看到更多細分的次類別。

再點入次類別就能看到各種相關的 icon 設計了。

選擇需要的 icon 後，就可以在上方看到四種圖檔格式。

其中「PNG」格式，可在網頁上進行簡單的編輯，包含整體尺寸大小、圖示與外框的比例、圖示顏色、背景填色與背景的樣式等。編輯完成後，勾選「I agree to the License Agreement」即可點擊「Download」將圖檔下載到電腦中使用。