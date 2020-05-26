「High Rise」摩天大樓疊高高！需精心安排的方塊融合遊戲（iPhone, iPad）

「High Rise」是一款具有 3D 立體視角的方塊融合遊戲，透過精心巧妙的安排，將多種不同顏色的方塊進行融合增高，最後可建成一座極簡風格的美麗城巿，每回合的遊戲都能看到不同的城巿景觀

它的基礎玩法是要將相同顏色的方塊兩兩相鄰即可升級，不過想要融合升級並不簡單，規則有些繁複，雖然有玩法教學，但對於初次接觸的玩家來說，還是得花費一番心思來了解。

方塊在融合後就會長高，兩個同色 1 級方塊合併後，就會長高成一個同色的 2 級方塊，而除了等高的方塊可融合外，假設以一個 3 級方塊為中心，在其任兩側擺放一個 1 級與一個 2 級方塊，也可融合成更高等級的方塊

當方塊進入 3 級後，就會以大樓建築的形象呈現，樓層越高看起來就越華麗遊戲可一直進行到沒有任何空位可擺放方塊為止，不過每得到 500 分就可以獲得一個移除任意方塊的道具，可以為自己爭取更多增高大樓的機會哦！

雖然一開始會有點懵懂的感覺，不過試玩幾回熟悉融合的規則後，就越來越上手了！是一款蠻燒腦的遊戲唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： High Rise

High Rise 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Florian Grolig

Florian Grolig 官方網站： https://smpl.productions/high-rise/

https://smpl.productions/high-rise/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「High Rise」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

遊戲畫面：

開啟遊戲後，先點擊「HOW TO」再點擊「YES PLEASE」了解遊戲玩法

玩法雖然都寫的很簡單，但可能我英文程度太差，真的花了一點時間理解大家如果也有不懂的地方，下面有列出我所了解的部份提供給大家參考

1. 左右滑動可調整遊戲的視角

2. 在下方由左至右可看到接下來會出現的方塊類型，點擊任一個空格就能將方塊擺放上去

3. 將同色同等級的方塊排在一起即可融合升級

4. 四邊相鄰的方塊級數加總等於中間方塊的等級時，也可合併升級ex. 兩個 1 級方塊夾著一個 2 級方塊即可融合升級為 3 級；三個 1 級方塊夾著一個 3 級方塊也可升級為 4 級

5. 3 級以上的方塊就會以大樓的形象呈現，方塊等級越高分數越高

6. 每獲得 500 分可移除任一方塊

看完基本的玩法後，點擊「NEXT」可以更進一步了解融合的規則

1. 融合時，會在舊的位置進行升級

2. 三個以上方塊融合時，新的方塊會在中心的位置生成

3. 若有兩個以上的位置可以選擇時，永遠優先選擇高樓層來升級

4. 一口氣融合越多的方塊，可獲得更高等級的方塊

5. 若位置安排得宜，一個方塊將可同時讓兩個方塊進行升級

了解玩法與規則後，就可以開始正式挑戰！每回合都會預先擺放一些方塊在遊戲盤中，有時也會出現兩色方塊，可利用融合規則來讓不同顏色的方塊分開唷！

遊戲可以一直進行到沒有任何空間可以新增方塊為止結束時別忘了可以調個最美的角度，欣賞一下這座獨一無二的城巿哦！