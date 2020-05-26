AnyUnlock 破解 iPhone 解鎖密碼、螢幕使用時間限制

iPhone 的安全性跟一般智慧型手機比起來好一些，真要破解密碼的話其實也不是那麼容易不過萬一你真的忘記密碼的話，該怎麼辦呢？

最近有個軟體 AnyUnlock 號稱可以解除 iPhone 螢幕解鎖密碼與其他使用限制，並能修改包含 Apple ID 密碼、iTunes 備份檔密碼、還原 iTunes 備份密碼並管理、匯出儲存在 iPhone 裡面的全部帳號密碼等資訊，算是個相當實用的小工具。

不過這個軟體還是有許多使用限制，因為必須連接到電腦來操作使用，所以你在忘記密碼之前就必須連結、信任過該電腦，才有辦法在日後忘記密碼時透過電腦裡的 AnyUnlock 軟體來解除密碼與使用限制（所以不能隨便拿別人的 iPhone 來你的電腦破解密碼）

再來，他的「Unlock Screen Passcode」功能看起來應該是直接把你的 iPhone 用最新版 iOS 系統整個覆蓋、重灌了，所以儲存在裡面的資料會全部不見（且系統會被更新到最新版），如果你平常就有做好完整的備份，不然忘記密碼後用 AnyUnlock 來破解可能還是有些小困擾若你的手機有開啟「尋找我的 iPhone」功能，那解鎖螢幕密碼時還是要輸入 iCloud 密碼，所以還是有點小麻煩

AnyUnlock 提供免費試用版與完整版，不過免費版只支援「螢幕使用時間」、iTunes 備份密碼與管理儲存在 iPhone 裡的密碼等功能，如果你沒法解鎖 iPhone 的話則必須付費註冊 AnyUnlock 才能使用密碼破解功能

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： AnyUnlock – iPhone Password Unlocker

AnyUnlock – iPhone Password Unlocker 軟體版本： 1.0.0

1.0.0 軟體語言： 英文、西班牙文、日文… 等多國語言

英文、西班牙文、日文… 等多國語言 軟體性質： 試用版，部分功能限制（另有付費完整版）

試用版，部分功能限制（另有付費完整版） 檔案大小： 2.05 MB

2.05 MB 系統支援： Windows, macOS

Windows, macOS 官方網站： imobie

imobie 軟體下載： Download 下載

軟體操作介面：

功能很多，都跟密碼解鎖相關支援 iPhone, iPad, iPod Touch… 等裝置

忘記螢幕解鎖密碼或指紋、臉部辨識失效的時候使用…

這功能要小心使用，會把儲存在 iPhone 裡面的資料跟設定全部刪除…