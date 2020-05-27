iMyFone AnyRecover v4.0 硬碟資料救援、檔案還原、救回遺失的資料（Win,Mac）

AnyRecover 是一款 Windows 與 macOS 電腦都能使用的資料還原、硬碟救援工具，由於電腦的操作太過簡單方便，有時有忙的時候可能不小心把不該刪除的檔案或文件給刪了，，

萬一翻遍【資源回收桶】都找不回來的話，可以再安裝 AnyRecover 來試著還原看看。

AnyRecover 的操作相當簡單，就是選取、掃描、還原三個步驟而已，可以支援包含各廠牌的硬碟、SSD、外接 USB 硬碟、記憶卡、隨身碟…等裝置，能針對照片、文件、PDF與各種格式的檔案做處理，還能掃描並還原 Outlook 等郵件檔，是一個相當簡單好用的資料救援工具。

不過 AnyRecover 這個軟體也跟其他類似軟體一樣，試用版可以免費下載試用，掃描完可以看到檔案、可以預覽，但必須付費註冊才能完整還原檔案。如果你不確定檔案遺失後還有沒有機會可以救得回來，可以先用試用版來掃描看看，確定有機會還原再付費。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： iMyFone AnyRecover

iMyFone AnyRecover 軟體版本：4.0.0

軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質： 試用版（可免費掃描、預覽，還原功能僅限付費版）

試用版（可免費掃描、預覽，還原功能僅限付費版） 檔案大小： 1.03MB

1.03MB 系統支援： Windows, macOS

Windows, macOS 官方網站： iMyFone

iMyFone 軟體下載： Download 下載

要提醒的是，實際上檔案能否 100% 完整還原還是要看資料被破壞的程度才能確定，當你發現檔案不見的時候最好馬上停止電腦操作，隨即開始掃描、還原，避免其他新資料覆蓋掉原本的儲存空間而降低成功救回檔案的機率，拖越久效果越不好。

軟體使用方法：

第1步 開啟 AnyRecover 軟體後，選取你要還原的項目或檔案所在位置，然後按右下角的「開始」按鈕。

第2步 掃描完成後，勾選你要預覽或還原的檔案。

第3步 如果檔案可以預覽的話順利還原的機會比較大，確定後按「Recover」即可開始還原。

第4步 未註冊的版本只能掃描與預覽，如果要完整還原檔案的話需另外付費註冊才行。