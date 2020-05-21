免安裝！blymp.io 在瀏覽器輸入 4 位數代碼，立即傳檔！

現在要在傳送檔案有非常多的方式可以選擇，無論是土法煉鋼用傳輸線或是利用 Email、通訊軟體、傳檔程式還是將檔案同步到雲端硬碟，全都可以達到傳檔的目的，，

不過若想要更簡單的在兩個不同裝置間傳檔，或許你可以嘗試看看「blymp.io」。

它是一個透過瀏覽器就能進行檔案傳輸的網頁工具，完全免費且免安裝其它的程式，只要將特定的代碼分享給另一台裝置，就能立即進行傳檔！接收方需提供網頁中所隨機產生的 4 位數代碼，讓傳送方輸入到自己的網頁中，就能建立雙方的傳檔通道。

一次可傳送多個檔案，但建議若有多個檔案需要傳送，製作成一個壓縮檔再傳會更有效率。由於它是透過 WebRTC 的連線方式來傳送檔案，所以雙方在傳檔期間都不可以關閉網頁畫面，否則就會傳檔失敗唷！之後若有臨時的傳檔需求，利用「blymp.io」就能簡單、快速的處理了。

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「接收方」使用方法：

第1步 將左邊的 4 位數代碼分享給「傳送方」。

 

第2步 當「傳送方」輸入代碼後，就可以看到下方的畫面，等待對方選取要傳送的檔案。

 

第3步 當開始傳送檔案時，就可以看到進度條，此時需留在網頁直到檔案傳送完畢。

 

第4步 傳送完畢時，就會自動跳出存檔視窗，可選擇想要儲存的位置。

 

第5步 每一個代碼只能使用一次，若想要再次傳送，可點擊「Start new transfer」取得新的代碼。

 

「傳送方」使用方法：

第1步 將「接收方」提供的代碼輸入到右邊的「Send」中。

 

第2步 接著選取想要傳送的檔案後，按下「Start transfer」開始傳送。後續傳送檔案的畫面如同上述，這邊就不再次說明了。

 

最後更新：05-21, 2020 下午 12:02

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