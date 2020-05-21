「What Color is It」用當前的時間為新分頁填入色彩（Google Chrome 擴充套件）

色碼有幾種不同的類型，分別可運用在不同的場合，例如印刷使用的是「CMYK」色碼，，

而本篇要介紹的「What Color is It」就是與 HEX 十六進制色碼有關的 Google Chrome 瀏覽器擴充套件，主要是可以讓你每次開啟新分頁時都顯示不同的顏色，而這顏色的來源就是「當前的時間」！

十六進制色碼的組成以 # 為開頭，後面再加上 6 個英文字母或數字的組合，而這後面的 6 個英數兩兩為一組，分別代表 R、G、B 三原色的比例，「What Color is It」就會用目前的時、分、秒數當做色碼，直接將顏色顯示在分頁中，顏色就會隨著時間而逐漸產生變化，相當有趣哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： New Tab – What Color is It

New Tab – What Color is It 軟體版本： 0.1.3

0.1.3 軟體語言： 英語

英語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 42.8KiB

42.8KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁中點擊「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」將程式安裝完成。

第2步 開啟新分頁時，就會使用當前的時間轉換成色碼，並將顏色顯示在背景中。

第3步 中間的時間還會循環切換為 HEX 色碼的顯示方式，本來點擊色碼是可以複製的，不過這個功能似乎無法正常使用，如果真的遇到喜歡的顏色，還是可透過螢幕截圖來保存唷！