畫上關鍵的一筆！「DOP: Draw One Part」哪裡缺就補哪裡的繪畫益智遊戲（iPhone, Android）

「DOP: Draw One Part」是一款玩法蠻創新的繪畫益智遊戲，每個關卡會提供一個不完整的圖案，玩家需觀察其中缺少的部份，並將關鍵的一筆補上去，讓圖案變得完整就能過關

大部份題目都不會很困難，稍微動動腦就能找出問題點，適合各種年齡層的玩家來挑戰，不過有些關卡的謎題設計真的只能意會不能言傳，當意會不到的時候，就只好透過觀看廣告來取得提示了。

而至於有多少關卡數，目前不得而知，但有玩家表示 200 關之後似乎就會出現謎題重覆的狀況，由於目前我只挑戰到 100 多關，尚無法為大家驗證，但至少目前為止的關卡都還蠻好玩的，對於喜歡繪畫益智類遊戲的朋友來說，很值得下載一玩不過此遊戲的廣告穿插蠻頻繁的，建議離線玩會比較舒適哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： DOP: Draw One Part

DOP: Draw One Part 軟體語言： 英文

英文 開發人員： SayGames

SayGames 官方網站： https://saygames.by/

https://saygames.by/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

每個關卡都會有個圖案，肯定都有缺少的部份，有些顯而易見，有些則真的需要思考一下將缺少的部份畫上後，就可以過關了

第二關是櫻桃，通常都是兩顆連在一起出現的，把少的一顆補上就可以過關囉！

有些圖案乍看之下會有些疑惑，不過再仔細想一下，就可以知道答案了有時也會順便加考算術哦！

如果真的想不出來到底少了什麼，可連上網路後，點擊下方的「電燈泡」看完廣告後，就能獲得點點連線的提示了

有時候，想的方向可能不對，例如右圖這關，看起來應該是件襯衫，但補滿襯衫的樣子還是過不了關時，就要想想，少的可能是別的東西了(至於少了什麼我不能說，留給大家去思考哦～）（摀嘴）