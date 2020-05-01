[限時免費] ByTime 輕鬆在照片/影片上加入有設計感的時間戳（iPhone, iPad）

是否曾想過「日期」也能成為照片裝飾元素的一種？在「ByTime」裡，提供了 24 種不同設計風格的日期樣式，每種樣式還有 3 種不同的佈局，，

有些設計簡單，但看起來很有個性，有些則很有設計感，適合運用在記錄飲食、運動、小孩的成長、工作上等各種目的，當然也可以只是單純想來點文青感。

除了提供多種樣式可選擇外，還能根據畫面影像的色彩配置來調整日期文字的顏色，讓文字可以更清楚的呈現。日期的部份預設會使用照片拍照當天的日期，你也可以手動修改其它指定的日期，或是直接套用當前的時間，另外日期的排列格式也能依需求來做調整唷！

限時免費下載的版本，只開放其中 12 款的樣式可免費試用，若想要嘗試更多不同的設計，或是在照片裡加入額外的文字內容，就可考慮付費購買完整版囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：ByTime
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Choongwhan Shin
  • 官方網站：https://www.instagram.com/2hours_studio/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 10.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「ByTime」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後，在相簿裡選擇想要編輯的照片或影片。接著就會自動套用預設的日期樣式。

 

第2步 點擊照片的部份就能循環切換不同的佈局配置。每個樣式都有 3 種佈局。

 

第3步 在下方「Style」選單中，可選擇其它的日期樣式。

 

第4步 點擊照片左下角的按鈕，可切換照片比例。若預設的白色字體不適用的話，在「Color」中有更多文字顏色可以選用。

 

第5步 「Date」可手動修改指定日期，或是直接點擊「Current Time」設定為目前日期時間。展開「Format」下拉選單，可修改日期的格式。

 

第6步 將「TEXT」切換為「ON」，就能在照片裡加入額外的文字，不過此屬於完整版功能，加了文字的照片需付費才能儲存。

 

第7步 最後點擊「Save」就能將照片儲存到相簿中。

 

最後更新：05-01, 2020 上午 10:59

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