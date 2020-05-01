超貼心【稅額試算】服務，免裝軟體免憑證，繳稅不用再拜託別人了！
注意！如果你「沒有」收到「xx年度綜合所得稅結算申報稅額試算通知書」，表示你今年度不適用國稅局的綜合所得稅稅額試算服務，請改用：「免自然人憑證！ 用 “健保卡” 就能網路報稅」。
一年一度、最讓人「期待」的報稅季節又到囉！由於我們的政府對於收錢方面的服務一向都很有效率，，
所以，大家該怎麼來利用這麼好的服務，快速完成報稅任務呢？
以下簡單介紹一下台灣國稅局「綜合所得稅稅額試算服務」的「線上登錄」服務，如果你在5月1日之前已經有收到一張「xx年度綜合所得稅結算申報稅額試算通知書」的話，都可以用下面的方法直接在國稅局的網站上登錄、回報（沒收到的話看到這裡就可以關了），表示你同意此試算單的內容，並完成申報，並依照上面的指示繳/退稅。
繼續閱讀
如果你沒收到「綜合所得稅稅額試算服務」的通知書，表示今年你還是得自己報稅，就不適用下面的方法（請改用：免自然人憑證！ 用「健保卡」就能網路報稅）。
- 網站名稱：綜合所得稅稅額試算服務（亦可使用手機登入）
- 登錄網址：https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=6
這服務雖然很方便，不過還是有缺點，就是要小心國稅局是不是有漏算了，有時候可能你有報稅憑單或一些保險單據可以扣抵什麼的，可能會因為各種疏失而不一定會被算進去（請務必小心核對）。另外配偶、撫養親屬的部份也是依照前一年度的記錄來試算的，所以如果今年度有什麼變動的話，也不適用網路直接登錄、回報，而是得親自再用報稅軟體試算一遍、重新申報。
記得要仔細閱讀通知書上面的內容！
使用方法：
第1步 如果你的報稅內容不會太複雜，有符合國稅局的認定標準的話，在五月一日之前應該都會收到如下圖的這張「xx年度綜合所得稅結算申報稅額試算通知書」單子，通知書的右上角有個「線上驗證碼」，等等會用得到。
注意！請務必詳細閱讀單子上的文字說明與試算結果，才可上網登錄、回報。
第2步 開啟「綜合所得稅稅額試算服務」網站，點一下網頁中的「稅額試算服務線上登錄 (含已繳稅填寫滿意度調查)」，準備執行線上登錄。
第3步 點選「身分證統一編號+線上驗證碼」下面的「用這個方式身分驗證」，然後輸入你的身分證號與剛剛在通知書右上角看到的「線上驗證碼」，輸入完成後按「執行身分驗證」。
第4步 接著請按照畫面中的指示，檢查、確認相關資料跟數字都沒錯之後，按一按就可以完成今年度的報稅任務囉！當然，要繳稅、要退稅的，都請依照網頁上的指示辦理。
第5步 完成申報。
，
訪客留言：
2 Replies to “超貼心【稅額試算】服務，免裝軟體免憑證，繳稅不用再拜託別人了！”
真是解除我心中的疑惑了！
從出社會10幾年來都用網路報稅，更討厭紙本帳單什麼的，應該是第x次收到這通知，疑惑國稅局怎會退步用紙本通知繳稅，懷疑詐騙又多，只看到來信者國稅局就隨手碎紙了⋯
這張紙還不是全部人都收得到，大部分報稅內容比較簡單的才會有，不然還是要自己去操作軟體或報稅網站，透過自然人憑證或其他驗證方式來報稅。
所以，有收到的話就是方便了
Facebook 留言板