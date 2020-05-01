超貼心【稅額試算】服務，免裝軟體免憑證，繳稅不用再拜託別人了！

一年一度、最讓人「期待」的報稅季節又到囉！由於我們的政府對於收錢方面的服務一向都很有效率，，

所以近年來除了報稅軟體、自然人憑證等超方便報稅機制都做得不錯之外，尤其這幾年又開辦了「」的服務（先幫你算好服務），讓一般報稅內容沒有太複雜的納稅義務人可以不用再稿什麼繁瑣的步驟，國稅局通通都幫我們算好好的，大家只要乖乖把錢繳出去就好了….

所以，大家該怎麼來利用這麼好的服務，快速完成報稅任務呢？

以下簡單介紹一下台灣國稅局「綜合所得稅稅額試算服務」的「線上登錄」服務，如果你在5月1日之前已經有收到一張「xx年度綜合所得稅結算申報稅額試算通知書」的話，都可以用下面的方法直接在國稅局的網站上登錄、回報（沒收到的話看到這裡就可以關了），表示你同意此試算單的內容，並完成申報，並依照上面的指示繳/退稅。

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如果你沒收到「綜合所得稅稅額試算服務」的通知書，表示今年你還是得自己報稅，就不適用下面的方法（請改用：免自然人憑證！ 用「健保卡」就能網路報稅）。

這服務雖然很方便，不過還是有缺點，就是要小心國稅局是不是有漏算了，有時候可能你有報稅憑單或一些保險單據可以扣抵什麼的，可能會因為各種疏失而不一定會被算進去（請務必小心核對）。另外配偶、撫養親屬的部份也是依照前一年度的記錄來試算的，所以如果今年度有什麼變動的話，也不適用網路直接登錄、回報，而是得親自再用報稅軟體試算一遍、重新申報。

記得要仔細閱讀通知書上面的內容！

使用方法：

第1步 如果你的報稅內容不會太複雜，有符合國稅局的認定標準的話，在五月一日之前應該都會收到如下圖的這張「xx年度綜合所得稅結算申報稅額試算通知書」單子，通知書的右上角有個「線上驗證碼」，等等會用得到。

注意！請務必詳細閱讀單子上的文字說明與試算結果，才可上網登錄、回報。

第2步 開啟「綜合所得稅稅額試算服務」網站，點一下網頁中的「稅額試算服務線上登錄 (含已繳稅填寫滿意度調查)」，準備執行線上登錄。

第3步 點選「身分證統一編號+線上驗證碼」下面的「用這個方式身分驗證」，然後輸入你的身分證號與剛剛在通知書右上角看到的「線上驗證碼」，輸入完成後按「執行身分驗證」。

第4步 接著請按照畫面中的指示，檢查、確認相關資料跟數字都沒錯之後，按一按就可以完成今年度的報稅任務囉！當然，要繳稅、要退稅的，都請依照網頁上的指示辦理。

第5步 完成申報。