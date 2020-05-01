2020 所得稅申報方法：報稅軟體下載 + 網頁版報稅 + 稅額試算服務

2020/5/1 更新：每年都要痛一次的報稅季節又來了… 今年，在網路報稅的身分驗證方式的部分新增了「行動身分識別」的功能，我們可以先在智慧型手機安裝註冊 TW FidO 應用程式後，， 之後每次要報稅或登入政府網站的時候，都可以直接透過手機的指紋辨識或臉部辨識來驗證。

以往一般民衆如果要自己報稅的話，通常只能用 Windows 系統來操作，頂多只有部分報稅內容比較簡單的人可以使用「稅額試算」的服務，就是政府幫你算好好的，你只要輸入確認碼、乖乖繳錢就可以了。

後來，不但提供了 Windows, macOS, Linux 都可以用的網路版報稅功能外，在報稅登入、身分驗證的部分多了很多更便利的方式可以用。除了原先的健保卡、自然人憑證、金融憑證與戶號+查詢碼等驗證方式之外，還增加了透過手機 APP 驗證的「行動身分識別」方式，讓我們點一下手機就能登入、報稅。



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報稅方法與網站連結（依使用者的作業系統分）： Windows 電腦： ①線上申報、②報稅軟體下載、③稅額試算服務

①線上申報、②報稅軟體下載、③稅額試算服務 Mac, Linux 電腦： ①線上申報、②稅額試算服務

①線上申報、②稅額試算服務 iPhone, Android 手機平板：①線上申報（用「戶口名簿戶號+查詢碼」登入）

今年財政部為各平台電腦與智慧型手機等用戶提供了五種線上申報的身份驗證方法，包括：

「 健保卡＋註冊密碼 」

」 「 自然人憑證 」

」 「 金融憑證 」

」 「 戶口名簿戶號＋查詢碼 」

」 最新的「行動身分識別」

除了「戶號+查詢碼」不用裝軟體之外，其他三種都得先在電腦中下載安裝憑證用的「元件」跟支援軟體。而「戶號+查詢碼」的那個查詢碼除了可以「線上取得查詢碼」，也可以到國稅局臨櫃申請查詢碼、超商多媒體資訊機以健保卡查詢或在國稅局寄來的稅額試算通知書上面看到查詢碼。

而今年新增的「行動身分識別」則是必須現在手機安裝並註冊 TW FidO 應用程式，即可直接透過手機驗證身分，有點像是一般網站的兩階段驗證 APP 那樣， 不過這個 TW FidO 是一般民眾在登入政府網站時用的。雖然「行動身分識」別可以直接透過手機來驗證是很方便沒錯，不過第一次使用 TW FidO 註冊、綁定手機的時候，還是要在電腦上透過自然人憑證來驗證你的身分，綁定手機之後以後要再用就方便多了。

綜合所得稅線上（網頁）申報的方法：

第1步 請直接在手機或電腦中開啓「線上申報」網頁，依照不同身份驗證方式可選擇健保卡、自然人憑證、金融憑證或戶號+查詢碼、行動身分識別等方式來登入。

第2步 接著會檢查你的電腦是否已安裝了憑證用的軟體與相關程式，確定無誤後按「系統檢查完畢，前往身份驗證頁面」按鈕即可開始登入。

第3步 接著輸入自然人憑證的 PIN 碼與你的身份證號再按「執行身份驗證」。







如果用的是「行動身分識別」則只需輸入你的身分證號，再按「執行身份驗證」，此時手機會跳出「是否正在進行身分驗證」的通知，開啟 TW FidO 按「是」就可以登入報稅網站了。

第4步 接著便可開始報稅囉…







第5步 左邊是報稅的步驟1~6，最上方會顯示即時的所得總額、免稅額… 等數字，依照網頁中的說明檢查一遍、填入各種資訊。







第6步 現在的報稅程式都會自動帶入上一年度的所得資料了，應該都不用再另外手動輸入，不過還是要檢查一下有沒有缺漏的，然後就是一直按「下一步」，依序完成後續步驟。