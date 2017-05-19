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[免費] PhotoFiltre v7.2.1 相片處理軟體（繁體中文版）

2017/5/21 更新：軟體版本更新至 v7.2.1，修復了部分 BUG 與程式問題。

類似PhotoFiltre的照片處理軟體其實相當多，不過像PhotoFiltre這樣小巧、開啟速度快而且執行效率的免費軟體可能就不是那麼多。

PhotoFiltre跟其他大部分的相片處理軟體一樣，提供了包含數十種濾鏡、色彩調整、色相變化…與各種尺寸調整、翻轉及裁切等等編輯功能之外，還提供了相當直覺的自動化批次處理功能，讓我們可以很輕鬆的快速處理大量圖片。更重要的是還提供了繁體中文語系的下載，讓一般使用者也可以輕鬆操作。

除了軟體內建的多種功能之外，PhotoFiltre官方網站還提供了數種外掛程式，包含去紅眼功能、白平衡調整、Gif動畫處理、HTML圖片分割…等等，另外還有數十種筆刷、遮罩、Masks、Patterns...等資源讓我們下載使用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：PhotoFiltre
  • 軟體版本：7.2.1
  • 軟體語言：繁體中文（可下載多國語系介面）
  • 軟體性質：免費軟體、非商業使用
  • 檔案大小：4.99 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/7/8/10
  • 官方網站：http://photofiltre.free.fr/
  • 軟體下載：按這裡

 

操作介面：

 

第1步  開啟PhotoFiltre軟體後，整個就是一個功能很完整的中文版相片處理軟體囉。

02

 

第2步  內建的自動化批次轉檔功能相當不錯，可以很直覺的分別針對影像尺寸、亮度、對比、飽和度、濾鏡、變形...等等各種選項來做細部調整，設定好之後還可將批次處理設定儲存成檔案，方便日後再次取用。

03

 

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  1. 說道：
    06-13, 2016 at 下午 8:53.13

    幹你娘耍我

    回覆
  2. 說道：
    06-13, 2016 at 下午 8:47.56

    靠夭勒~合成照勒

    回覆
  4. 莊羽芯 說道：
    08-05, 2013 at 下午 9:53.21

    怎下載

    回覆
  5. 抹茶妹 說道：
    01-12, 2013 at 下午 8:12.56

    要怎嚜合成照片ㄚ!?

    回覆
  6. 爱子一 說道：
    08-28, 2012 at 上午 2:20.36

    下载完成后怎么无法开启呢？

    回覆
  7. 小函 說道：
    08-08, 2012 at 下午 6:36.22

    可以用合成照嗎??怎麼用合成照??

    回覆
  8. 說道：
    04-05, 2012 at 下午 11:24.05

    呃,我的中文版怎麼會變亂碼呢?

    回覆
  9. Demo 囧 說道：
    01-07, 2012 at 上午 2:42.19

    PhotoFiltre 6.5.3 繁體中文版https://plus.google.com/b/110245331477165213455/110245331477165213455/posts/YroF5d1ZQkm

    回覆
  10. 蕭佳緁 說道：
    11-14, 2011 at 上午 11:08.36

    繁體中文語系解壓縮要密碼，但我又沒密碼怎麼解壓縮，英文又看不懂怎麼辦，請你們告訴我好嗎?謝謝！

    回覆
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