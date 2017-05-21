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超美的「螢火蟲 動態壁紙」讓你隨時看見夏夜輕舞的精靈（Android）

螢火蟲聽起來感覺很夢幻、很美麗、很浪漫，但其實它們就是屁股會發亮的昆蟲，對於害怕昆蟲的人來說，大概沒辦法很冷靜的欣賞牠們吧！（攤手）

但如果很真的想感受一下被螢火蟲圍繞的感覺，或是隨時都可以被這稱之為夏夜精靈的小昆蟲療癒一下的話，可以下載「螢火蟲 動態壁紙」暫時將手機螢幕變身為昆蟲觀察箱吧！

其提供六種相當唯美的背景底圖，每一款都預設不同的組合特效，如果懶得自己調整的話，就可以選擇喜歡的背景直接套用它預設的螢火蟲效果，或也可以自行調配出符合喜好的動態桌布組合，包含飄浮粒子的樣式、尺寸大小、密度，以及飄動的方向與速度，全都能手動調整。套用到桌布後就能無時無刻欣賞超夢幻的螢火蟲美景囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：螢火蟲 動態壁紙
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Thalia Ultimate Photo Editing
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「螢火蟲 動態壁紙」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式有兩種設定模式，「Predefined Wallpapers」裡有六組預設桌布組合，選擇喜歡的背景底圖直接套用即可。

 

第2步 「Customise Wallapaer」則是自訂桌布，一樣有六種背景底圖可選擇，但可調整粒子的樣式、大小、密度與移動設定。

 

第3步 設定好後在「Preview wallpaper」即可預覽效果，按下「設定桌布」完成套用。

 

 

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