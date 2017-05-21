螢火蟲聽起來感覺很夢幻、很美麗、很浪漫，但其實它們就是屁股會發亮的昆蟲，對於害怕昆蟲的人來說，大概沒辦法很冷靜的欣賞牠們吧！（攤手）

但如果很真的想感受一下被螢火蟲圍繞的感覺，或是隨時都可以被這稱之為夏夜精靈的小昆蟲療癒一下的話，可以下載「螢火蟲 動態壁紙」暫時將手機螢幕變身為昆蟲觀察箱吧！

其提供六種相當唯美的背景底圖，每一款都預設不同的組合特效，如果懶得自己調整的話，就可以選擇喜歡的背景直接套用它預設的螢火蟲效果，或也可以自行調配出符合喜好的動態桌布組合，包含飄浮粒子的樣式、尺寸大小、密度，以及飄動的方向與速度，全都能手動調整。套用到桌布後就能無時無刻欣賞超夢幻的螢火蟲美景囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 螢火蟲 動態壁紙

螢火蟲 動態壁紙 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Thalia Ultimate Photo Editing

Thalia Ultimate Photo Editing 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「螢火蟲 動態壁紙」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式有兩種設定模式，「Predefined Wallpapers」裡有六組預設桌布組合，選擇喜歡的背景底圖直接套用即可。

第2步 「Customise Wallapaer」則是自訂桌布，一樣有六種背景底圖可選擇，但可調整粒子的樣式、大小、密度與移動設定。

第3步 設定好後在「Preview wallpaper」即可預覽效果，按下「設定桌布」完成套用。