三不五時就要給大腦一點刺激，才能常保思路清晰不退化，而玩手機遊戲是最方便的大腦訓練方式，下載一些益智遊戲到手機裡，每天只要利用一些鎖碎的時間就能快速動動腦！而「Not Not」是最近發現的一款益智遊戲，主要可訓練反應與判斷力，透過快節奏的遊戲模式來激化你的腦細胞，玩起來也相當有趣。

它的遊戲介面十分簡單，全都是利用一個立方體來進行，在立方體上會顯示簡單的指令，玩家只需要按指令滑動立方體達成關卡條件的次數即可過關。指令的種類會隨關卡的難度而變化，一開始僅是簡單的上、下、左、右，接著會出現「非上」、「非非左」、「非非非下」或是「無」、「非無」，甚至加上顏色…等虐心的指令，每個指令都有限定執行時間且會越來越短，玩家需在短時間內做出判斷非常刺激啊！

「經典模式」以難度分為多種關卡，必須一一挑戰成功才能陸續解鎖玩到更多變化的指令，而「無限模式」則只要你有本事撐下去，就有機會可以快速的嘗試到後頭各種高手等級的複雜指令，玩到最後真的會被指令搞的大腦很混亂，目前看到最多的大概就是出現 3 個「非」，雖然知道負負得正的道理，但在時間的壓力下，真的很難快速分析指令並正確執行，玩完要是不混亂的，應該就可以稱為高高手了吧！

你對自己的大腦有自信嗎？先玩看看「Not Not」再說。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Not Not

Not Not 軟體語言： 繁體中文,英文…

繁體中文,英文… 開發人員： Altshift

Altshift 官方網站： http://www.notnot-game.com/

http://www.notnot-game.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上 / Android 4.1 以上

iOS 9.3 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲分為「經典模式」與「無限模式」，前者走的是關卡機制，需一步步推進關卡，而後者則不受限於關卡，只要撐的越久，就能看到更多虐心的指令！讓我們從「起點世界」先熟悉一下玩法吧！

每次玩都會出現左圖的教學提示，可按「不再顯示」。每回合的開始都是由向上滑動開始，立方體上的數字代表需經過該數量的考驗才能完成此關。

開始時即可在立方體上看到指令，需依指令在時間內滑動相符的方向，邊緣的時間條會逐漸減少。

完成關卡即可解鎖新的等級。

指令隨關卡難度越來越複雜，你能即時反應思考出該往哪裡滑嗎？