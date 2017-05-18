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「簡約記帳」怕麻煩的就選這個吧！可免費匯出 Excel 檔（Android）

記帳這件事其實很討人厭，所以為了增加它的樂趣，現在的記帳軟體越做越好玩，像是增加了遊戲的元素或是以通訊軟體之姿呈現，想要幫助使用者培養記帳的習慣，不過操作介面也因此變得越來越複雜，若你只想要最基本的記帳功能，就試試看「簡約記帳」這款免費無廣告的記帳 App。

「簡約記帳」可快速記錄收支，幫大家預先建立多種日常生活中的收支分類，在記帳時只需選擇類別、輸入金額即可完成，若有需要額外記錄的事項，可在備註欄中填寫，日期會自動帶入，如果是補記的項目則可後續再手動變更日期。

在主畫面即簡單分為收入、支出兩大功能，皆附有總瀏覽、查月份與圖表三大功能，可查看所有記帳明細，或進一步以月份、類別搜尋，圖表的部份是用長條圖的方式呈現，與一般的圓餅圖不同，雖然無法看出各項的佔比，但其花費金額的多寡一覽無遺。

幾乎每個功能頁面都採扁平化設計，不會讓你點了又點、點了又點，像洋蔥一樣要一層層的拔開，操作使用的門檻相對低。另外支援匯出 Excel 檔的功能，方便後續的保存與分析管理。但老實說畫面設計的並不華麗，跟它的名稱一樣簡約，且收支的類別目前不開放自訂，雖然支出有五個自訂項目，但並無法修改名稱，在意的朋友就請自行斟酌了。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：簡約記帳
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：KoKo Mexcelsa
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「簡約記帳」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟即可看到兩個主要的功能，收入與支出，點入即可選擇記帳類別、輸入金額後「儲存」。

 

預設的支出類別，幾乎涵蓋生活所需，不過下方仍提供其他以及五個自訂項目。（但找不到可以修改自訂項目名稱的地方…）

 

若有其它需要特別記錄的事項，可在「備註」欄中填寫。儲存後可在「總瀏覽」中查看。如果有需要修改內容或日期的話，在項目上長按即可進入編輯。

 

「查月份」則可分別以類別、月份與日期查看記帳內容。

 

「圖表」以長條圖呈現，可兩指斜拉放大、左右拖移位置查看更多項目。

 

「收入」的部份也是一樣的操作方式，收入類別同樣幫大家預設了一些可能的選項。

 

「收與支」可查詢單月與年度的收支總額。

 

若想匯出 Excel 檔的話，需先給予程式相關權限，之後到主畫面點入「匯出」即可將檔案儲入 SD 卡。

 

檔名為：EasyAccounting.xls

 

 

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