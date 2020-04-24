這個聲稱「24 小時沒收到訊息就會自我毀滅」的網站，其實背後用意超暖心！

「This Website Will Self-destruct」就是這個網站的名稱，開啟網站後就可以看一封以「網站」為第一人稱的訊息內容，裡頭提到所有的人都可以向它發送訊息，但如果 24 小時內都沒有收到任何的訊息，那麼網站就會自我毀滅，並將所有收到的訊息從資料庫中刪除

一開始打開這個網站，會有點搞不太懂它想做什麼，不過在閱讀了幾封其他人留下的訊息後，我就明白了！在目前這個全世界都處於艱難的情況下，開發者想要給人們一個可以發洩情緒的地方，那些你不知道能想誰傾訴，或是想向某個人說但又說不出口的話，全都可以往這個網站上倒。

這它就像是一個樹洞，你也可以把它就當做是一個沒有任何關係的陌生人，可以沒有負擔的對它說出任何的話有空閒的話，很建議大家可以閱讀一下裡面的隨機訊息，除了可以看到一些有趣的內容外，也可以看到一些讓人感動的文字，能感受到一種被療癒的感覺唷！

在這個全世界都被肺炎病毒攻擊的時期，身在台灣真的很幸福，大部份都還是能正常的過生活，但世界上有很多其它國家的狀況都是更艱困的，真希望疫情快點過去，讓所有的人都能不再擔心受怕，都能回到最初的模樣

網站名稱： This Website Will Self-destruct

This Website Will Self-destruct 網站網址：https://www.thiswebsitewillselfdestruct.com/

網站畫面：

打開網頁就可以看到網站所寫下的一封訊息在上方還會倒數時間，但只要有收到新的訊息，時間就會自動再加回 86,400 秒（24 小時）

在網頁下方就可以輸入想要說的話，輸入完後再按下「Send」送出即可輸入中文可成功送出，但不確定能不能被正常顯示

送出訊息後，網站就會隨機回饋一則其他人留下的訊息，點擊「Read another」可再看更多其它的訊息