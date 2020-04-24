這個聲稱「24 小時沒收到訊息就會自我毀滅」的網站，其實背後用意超暖心！

「This Website Will Self-destruct」就是這個網站的名稱，開啟網站後就可以看一封以「網站」為第一人稱的訊息內容，裡頭提到所有的人都可以向它發送訊息，但如果 24 小時內都沒有收到任何的訊息，那麼網站就會自我毀滅，並將所有收到的訊息從資料庫中刪除

一開始打開這個網站，會有點搞不太懂它想做什麼，不過在閱讀了幾封其他人留下的訊息後，我就明白了！在目前這個全世界都處於艱難的情況下，開發者想要給人們一個可以發洩情緒的地方，那些你不知道能想誰傾訴，或是想向某個人說但又說不出口的話，全都可以往這個網站上倒。

這它就像是一個樹洞，你也可以把它就當做是一個沒有任何關係的陌生人，可以沒有負擔的對它說出任何的話有空閒的話，很建議大家可以閱讀一下裡面的隨機訊息，除了可以看到一些有趣的內容外，也可以看到一些讓人感動的文字，能感受到一種被療癒的感覺唷！

在這個全世界都被肺炎病毒攻擊的時期，身在台灣真的很幸福，大部份都還是能正常的過生活，但世界上有很多其它國家的狀況都是更艱困的，真希望疫情快點過去，讓所有的人都能不再擔心受怕，都能回到最初的模樣

 

網站畫面：

打開網頁就可以看到網站所寫下的一封訊息在上方還會倒數時間，但只要有收到新的訊息，時間就會自動再加回 86,400 秒（24 小時）

 

在網頁下方就可以輸入想要說的話，輸入完後再按下「Send」送出即可輸入中文可成功送出，但不確定能不能被正常顯示

 

送出訊息後，網站就會隨機回饋一則其他人留下的訊息，點擊「Read another」可再看更多其它的訊息

 

最後更新：04-24, 2020 下午 5:05

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板