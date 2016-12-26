2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v5.1.5 最新版。

Artweaver是個內建中文語系的免費的繪圖工具，雖說可媲美Photoshop跟Painter，比較起來Artweaver還是簡單、輕盈許多。

不過Artweaver該有的筆刷、粉筆、炭筆、鉛筆…各種視覺特效與顏色調校功能…等必備功能幾乎都有了，當然透明度、圖層(Layers)、數位版的支援…等等基本功能也都有，目前可支援的圖檔格式包含BMP、GIF、JPEG、PCX、TGA、IFF、PNG、跟Photoshop的PSD檔，在一般應用上來說應該是相當足夠了。

目前Artweaver有.exe格式的安裝版與.zip免安裝版，可攜式的免安裝版可以解壓縮後直接執行「Artweaver.exe」馬上開始使用。內建數十國的語言，新版軟體在安裝好之後，會自動切換成繁體中文界面，使用起來比以前簡單方便多了！