「哈利波特：解謎魔咒」滿滿的故事元素，哈迷必玩的魔法三消遊戲！（iPhone, Android）

喜歡哈利波特的朋友，不知道是否已有挑戰過之前的「哈利波特: 霍格華茲之謎」角色扮演遊戲？雖然人物的風格不是太精緻，但整體的場景畫面設計與故事劇情都相當吸引人哦！唯體力值恢復時間過長，，

讓許多玩家都失去了耐性，如果你還是很想玩玩與哈利波特相關的遊戲，也許可以來嘗試這款「哈利波特：解謎魔咒」。

「哈利波特：解謎魔咒」是一款有難度的三消遊戲，在其中可以看到電影裡各種的經典劇情，包含哈利、榮恩與妙麗一起打倒山怪、弗雷與喬治的惡作劇，還有海格飼育奇獸等，遊戲的場景、人物畫風都很可以，玩家還能透過紙娃娃系統來製作自己想要扮演的角色唷！

即使是最常見的三消遊戲，在每個關卡中都加入了相當豐富的魔法元素，例如收集白色咒語寶石，就能施展特定的咒語，將覆蓋寶石的羽毛拾起或是打開上鎖的寶箱；有時也會有討厭的巧克力娃到處跳；或是用柏蒂全口味豆撒在寶石上，得先把這些怪味豆給解決了，才能看到藏在下方的寶石等，玩法十分多元。

關卡的主題設計從水蠟樹街開始，將會陸續走過九又四分之三月台、搭上霍格華茲特快車、進行分院儀式等，隨著主題的不同，關卡中也會加入各種相關的故事元素，喜歡哈利波特的朋友，肯定會玩得不亦樂乎！

不過有蠻多玩家表示部份關卡的難度蠻高的，實際玩過後，的確有些關卡真的蠻難的，也許得花費多次生命值來換得好運氣，但也不是完全沒機會過關的，整體來說就是需要一點信仰與多一些耐性吧！有興趣的朋友可以一起來玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：哈利波特：解謎魔咒
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Zynga Inc.
  • 官方網站：https://www.zynga.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

在遊戲開始可以設定自己的人物名稱、選擇想要加入的學院與使用的魔杖種類。

 

接著海格就會送來一個行李箱，說個咒語將它打開吧！

 

遊戲裡雖然玩法很多元，但只要有新的元素出現時，都會有清楚的解說，所以可以放心的玩哦！

 

在部份的關卡中，會需要使用到咒語來清除一些障礙或是啟動一些機關，雖然不能真的自己揮動魔杖，但可以一起唸出咒語，享受當個巫師的感覺。

 

三消遊戲中該有的功能道具在這此遊戲也是有的，一口氣消除 4~5 個相同的寶石，以不同的排列方式消除，都可以生成各種不同的功能道具唷！

 

在教學結束後，還可以為自己的角色設計喜歡的模樣。

 

每個場景主題都有數個關卡，完成所有關卡數就能進入下一個主題，迎接更多的挑戰！每個主題都會有新的遊戲元素與加入新的咒語，遊戲將會越來越有趣哦！

 

最後更新：04-27, 2020 下午 12:25

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