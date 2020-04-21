Protractor Edge 超方便的量角器 App（iPhone, iPad）

回想上一次使用半圓形的那種量角器大概是國中時期吧？一般人的工作、生活裡好像要量測角度的機會還真是不多不過人生總有個萬一，

當真的遇到需要測量角度的時候要臨時生出量角器也是不容易此時集多種功能於一身的手機又可以成為我們的好幫手啦！只要下載「Protractor Edge」這個 App輕輕鬆鬆就能幫你完成角度的測量！

使用時不用拍照也不需想辦法將測量的角放置在手機螢幕上只要將手機放在需要測量的角上再將螢幕上的兩條線對準角的兩邊就能馬上測量出角度程式還有提供多種背景底色可以選用。整體的操作方式超簡單如果你剛好有需要就可以參考看看囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Protractor Edge

Protractor Edge 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Song Zhang

Song Zhang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Protractor Edge」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

開啟程式後就會看到如右圖的畫面有兩條線在螢幕上上方則會顯示目前的角度只要將手機擺放在欲測量的角上並將兩條線分別對準角的兩邊（如左圖）就可以立即知道角度。

點擊左上角的圖示可進入設定功能點入「Background Color」可變換背景底色。

除了白色外還有另外四種顏色可選用不過是有條件解鎖的囉！